Латвия выдвинула на премию "Оскар" фильм Виестура Кайриша "Январь"

В этом году на соискание "Оскара" в категории "Лучший зарубежный фильм" Латвия выдвинет полнометражную ленту режиссера Виестура Кайриша "Январь". За это 2 сентября проголосовала экспертная комиссия, созданная Национальным киноцентром.

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Национальная премьера фильма "Январь" состоится лишь в ноябре этого года, а мировая премьера была уже отмечена главным призом на фестивале Tribeca (Нью-Йорк, США) сообщила порталу Delfi представитель киноцентра Кристине Матиса.

Художественный фильм "Январь" рассказывает историю восемнадцатилетних молодых людей, которых привлекают известные политические события января 1991 года в Риге. Главные герои в силу своей молодости бесконечно далеки от политической жизни, но обстоятельства выводят их на перекресток истории и политики. Хотя в фильме речь идет о событиях 30-летней давности, критики отметили его актуальность.

Foto: Andrejs Strokins

"Январь" — совместное производство латвийской киностудии Mistrus Media в сотрудничестве с польской компанией Staron Film и литовской ArtBox.

Подача заявки на главную мировую кинонаграду Американской киноакадемии в этом году проходит по обычному сценарию — национальным жюри нужно успеть подать свои заявки до 3 октября, список претендентов объявят 21 декабря, а окончательный список 24 января. Сама очередная церемония вручения "Оскара" пройдет 12 марта 2023 года.