Лидер Rammstein выпустил снятый в Эрмитаже клип на советскую песню

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже новый клип на песню "Любимый город", которую исполнил на русском языке.

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Действие клипа происходит в залах Эрмитажа, где Линдеманн исполняет песню в сопровождении женского симфонического оркестра. Девушки одеты в белую одежду, сам же исполнитель прогуливается по музею в черном костюме.

23 апреля Тилль Линдеманн выпустил клип на песню "Любимый город", в котором полетал над лесами на советском истребителе. Лидер Rammstein также исполнил песню на русском языке.

Ранее сообщалось, что Линдеманн записал композицию к выходу фильма "Девятаев" режиссера Тимура Бекмамбетова. В подписи к клипу указано, что песня вошла в саундтрек к киноленте.

Слова песни "Любимый город" написаны советским поэтом Евгением Долматовским, композитором выступил народный артист СССР Никита Богословский. Композиция впервые прозвучала в фильме "Истребители" Эдуарда Пенцлина, снятом в 1939 году.