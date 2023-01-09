Лидер легендарных Sex Pistols Джон Лайдон вместе со своей группой Public Image Ltd. подал заявку на участие в национальном отборе Ирландии, сообщает New Musical Express. Отбор пройдет в феврале.

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Группа будет участвовать с новой композицией Hawaii. Издание отмечает, что песню Лайдон посвятил своей жене Норе, у которой диагностирована болезнь Альцгеймера. Заболевание стало причиной, по которой два года назад музыкант отказался от записи нового альбома, чтобы больше времени посвящать уходу за женой.

"Эта песня — дань уважения всем, кто переживает трудные времена на жизненном пути, особенно когда речь идет о ком-то, кто так много значит. Она также является посланием надежды на то, что, в конце концов, любовь побеждает все", — сказал Лайдон в интервью.

Джон Лайдон создал группу Public Image Ltd после ухода из Sex Pistols в 1978 году.