Лидер System of a Down выпустил клип с российской актрисой Сашей Бортич

Лидер группы System of a Down Серж Танкян выпустил клип Elasticity с российской актрисой Сашей Бортич в главной роли.

В клипе артистка сидит в длинной очереди и периодически вступает в конфликты с окружающими людьми, в том числе с охранником. Она решает покинуть помещение, но начинает бегать по кругу, вновь натыкаясь на охранника. В конечном счете героине Бортич удается сбежать через окно. Пользователи в комментариях отметили, что происходящее на экране напоминает типичную очередь в российской поликлинике.

Режиссером клипа выступил Владислав Каптур, а продюсером — Илья Найшулер, который снимал видео для группы "Ленинград", а также работал над фильмом "Хардкор".

В ноябре 2020 года System of a Down впервые за 15 лет выпустили новые песни и посвятили их конфликту в Нагорном Карабахе. Речь идет о треках Protect The Land и Genocidal Humanoidz.