"Локи", возвращение "Люпена" и Стивен Кинг: главные сериалы июня

В июне на телеэкранах — несколько долгожданных, заведомо хитовых премьер: новый сериал Marvel по вселенной "Мстителей", очередной сезон "Рика и Морти" и продолжение "Люпена"; также выйдет немало новых, оригинальных проектов, в том числе экранизация романа Стивена Кинга, мета-ситком "Кевин может пойти *****" и шоу про мальчика с оленьими рогами Sweet Tooth.
О самых интересных релизах месяца пишет "Лента.ру".
- 1. "Локи" / Loki
- 2. "Кевин может пойти *****" / Kevin Can F**k Himself
- 3. "Физкультура" ("В ритме жизни") / Physical
- 4. "Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами" / Sweet Tooth
- 5. "Люпен" / Lupin
- 6. "Рик и Морти" / Rick and Morty
- 7. "История Лизи" / Lisey's Story
- 8. "Слепые пятна" / Blindspotting
- 9. "Домой засветло" / Home Before Dark
- 10. "С любовью, Виктор" / Love, Victor
- 11. "Почему женщины убивают" / Why Women Kill
- 12. "Как же хорошо…" / Feel Good
- 13. "Черное лето" / Black Summer