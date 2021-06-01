"Локи", возвращение "Люпена" и Стивен Кинг: главные сериалы июня

В июне на телеэкранах — несколько долгожданных, заведомо хитовых премьер: новый сериал Marvel по вселенной "Мстителей", очередной сезон "Рика и Морти" и продолжение "Люпена"; также выйдет немало новых, оригинальных проектов, в том числе экранизация романа Стивена Кинга, мета-ситком "Кевин может пойти *****" и шоу про мальчика с оленьими рогами Sweet Tooth.

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О самых интересных релизах месяца пишет "Лента.ру".