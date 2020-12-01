Лучшие фильмы уходящего года: музыканты-раздолбаи, поиски лучшей жизни и румынская коррупция

Кинокритик журнала Time Стефани Марик, попавшая в 2015-м в шорт-лист Пулитцеровской премии, опубликовала список лучших фильмов уходящего 2020 года. По ее словам, последние 12 месяцев, ввиду пандемии коронавируса, выдались странными для кино и кинематографа в целом.
- 1. 10 место: "Билл и Тед" (Bill and Ted Face the Music)
- 2. 9 место: "Мисс Свобода" (Miss Juneteenth)
- 3. 8 место: "Земля кочевников" (Nomadland)
- 4. 7 место: "Легенда о волках" (Wolfwalkers)
- 5. 6 место: "Эмма" (Emma)
- 6. 5 место: "Рок в влюбленных" (Lovers Rock)
- 7. 4 место: "Американская утопия" (David Byrne’s American Utopia)
- 8. 3 место: "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7)
- 9. 2 место: "Коллектив" (Collective)
- 10. 1 место: "Первая корова" (First Cow)