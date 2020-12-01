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10 место: "Билл и Тед" (Bill and Ted Face the Music)
Лучшие фильмы уходящего года: музыканты-раздолбаи, поиски лучшей жизни и румынская коррупция
Foto: Kadrs no filmas

Кинокритик журнала Time Стефани Марик, попавшая в 2015-м в шорт-лист Пулитцеровской премии, опубликовала список лучших фильмов уходящего 2020 года. По ее словам, последние 12 месяцев, ввиду пандемии коронавируса, выдались странными для кино и кинематографа в целом.

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10 место: "Билл и Тед" (Bill and Ted Face the Music)

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