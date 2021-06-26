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Арнольд Шварценеггер — 10 номинаций
Лучшие среди худших: Шварценеггер, Мадонна и другие рекордсмены премии "Золотая малина"
Foto: Reuters/Scanpix

В этом году антипремии "Золотая малина" исполнилось 40 лет. За всю историю вручения наград множество знаменитых актеров и режиссеров становились не только номинантами, но и получали столь нежеланный приз. У каждой премии есть свои рекордсмены, как, например Мерил Стрип, которая была номинирована на Оскар 21 раз, а это больше, чем кто-либо другой из актеров. Но кто же занимает первую строчку антирейтинга "Золотой малины"?

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Премия "Золотая малина" задумывалась как пародия на Оскар и с момента основания старалась привлечь к себе как можно больше внимания. Именно поэтому среди номинантов разных лет можно встретить весьма знаменитые и авторитетные имена в мире кино. Что интересно, кроме наград для фильмов, актеров и режиссеров, "Золотая малина" иногда присуждает статуэтку и другим "лауреатам". Например, в 2021 году особый приз получил 2020 календарный год, как "худший календарный год всех времен". Рейтинг рекордсменов "Золотой малины" не учитывает "положительные" номинации, как, например, приз за восстановление репутации или номинации не относящиеся к кино.

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Арнольд Шварценеггер — 10 номинаций

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