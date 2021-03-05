Лучшим фильмом Берлинского кинофестиваля стала сатирическая драма о домашнем порно

Фильм румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный трах, или Безумное порно" получил главную награду Берлинского кинофестиваля, сообщается в Twitter-аккаунте киносмотра.

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Лучший проект Берлинале был снят во время карантина. Сатирическая драма рассказывает историю школьной учительницы Эми, чьи домашние интимные ролики попадают в сеть. В итоге карьера главной героини находится под угрозой.

Создатель фильма Жуде не впервые становится лауреатом фестиваля. В 2015 году он выиграл приз за режиссуру ленты "Браво!".

В этом году Гран-при жюри достался картине "Колеса удачи и фантазии" режиссера Рюсукэ Хамагути. Приз жюри вручили фильму "Господин Бахманн и его класс" Марии Шпет, а награды за лучшую режиссерскую работу был удостоен Денеш Надь, снявший ленту "Естественный свет".

71-й Берлинский фестиваль прошел с 1 по 5 марта в онлайн-формате — в это время состоялись показы для представителей индустрии. С 9 по 20 июня в Берлине организуют показы фильмов-участников. Мероприятия пройдут как в кинотеатрах, так и на открытых площадках.