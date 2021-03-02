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"Сокол и Зимний солдат" (The Falcon and the Winter Soldier)
Любовь по ДНК, новые супергерои Marvel и конец законов физики: главные сериалы марта
Foto: Kadrs no filmas

В марте любителей сериалов ждет много интересного: новое шоу по вселенной "Мстителей", откровения Деми Ловато о героиновой передозировке, малолетние геи в консервативном обществе, аниме-экранизации "Тихоокеанского рубежа" и игры Dota 2 и, конечно же, многое другое.

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"Сокол и Зимний солдат" (The Falcon and the Winter Soldier)

Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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