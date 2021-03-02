Любовь по ДНК, новые супергерои Marvel и конец законов физики: главные сериалы марта

В марте любителей сериалов ждет много интересного: новое шоу по вселенной "Мстителей", откровения Деми Ловато о героиновой передозировке, малолетние геи в консервативном обществе, аниме-экранизации "Тихоокеанского рубежа" и игры Dota 2 и, конечно же, многое другое.
Подборку лучших телепроектов месяца публикует издание "Лента.ру".
- 1. "Сокол и Зимний солдат" (The Falcon and the Winter Soldier)
- 2. "Деми Ловато: Танцуя с дьяволом" (Demi Lovato: Dancing With the Devil
- 3. "Поколение" (Generation)
- 4. "DOTA: Кровь дракона" (DOTA: Dragon's Blood)
- 5. "Гений. Арета" (Genius. Aretha)
- 6. "Обратная сторона Земли" (Solar Opposites)
- 7. "Неуязвимый" (Invincible)
- 8. "Единственный" (The One)
- 9. "Обломки" (Debris)
- 10. "Тихоокеанский рубеж: Темная зона" (Pacific Rim: The Black)
- 11. "Родители года" (Breeders)
- 12. "Могучие утята: Новые правила" (The Mighty Ducks: Game Changers)
- 13. "Торт" (Cake)