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"Волк как я"
Любовь, смерть и хлопоты. Как три самых оригинальных сериала 2022 года учат справляться с утратой
Foto: Kadrs no video

С начала пандемии прошло почти два года, и сводки об умерших от коронавируса для большинства превратились в нечто обыденное — но не для людей, потерявших от COVID-19 своих друзей или родственников. Скорбь от утраты, наслаивающееся на него чувство одиночества могут длиться годами и вовсе не утихать — каких-то стандартов для проживания горя, очевидно, нет, а вот методы облегчения этой ноши обозначить все же можно. В январе на экраны вышло сразу три сериала, каждый из героев которых так или иначе пытается справиться с утратой — "Волк как я" (Wolf Like Me), "Жизнь после смерти" (After Life, третий сезон) и "Кто-то где-то" (Somebody Somewhere).

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"Волк как я"
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