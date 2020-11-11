Мадс Миккельсен может сняться в "Фантастических тварях" вместо Джонни Деппа

Звезда сериала "Ганнибал" Мадс Миккельсен может сыграть роль Геллерта Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях 3" вместо Джонни Деппа, сообщает The Deadline со ссылкой на собственный источник.

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Утверждается, что студия находится на ранней стадии переговоров с актером.

Депп впервые появился в "Фантастических тварях" в камео в 2016 году. В сиквеле 2018 года он играл главного антагониста Грин-де-Вальда, а в новом фильме должен был получить столько же экранного времени, сколько будет у Эдди Редмэйна и Джуда Лоу.

Warner Bros. попросила актера отказаться от роли Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях" после того, как суд признал доказанными 12 из 14 случаев нападений артиста на экс-супругу Эмбер Херд. Премьера фильма была сдвинута на 15 июля 2022 года.