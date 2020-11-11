Мадс Миккельсен может сняться в "Фантастических тварях" вместо Джонни Деппа
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Звезда сериала "Ганнибал" Мадс Миккельсен может сыграть роль Геллерта Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях 3" вместо Джонни Деппа, сообщает The Deadline со ссылкой на собственный источник.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Утверждается, что студия находится на ранней стадии переговоров с актером.

Депп впервые появился в "Фантастических тварях" в камео в 2016 году. В сиквеле 2018 года он играл главного антагониста Грин-де-Вальда, а в новом фильме должен был получить столько же экранного времени, сколько будет у Эдди Редмэйна и Джуда Лоу.

Warner Bros. попросила актера отказаться от роли Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях" после того, как суд признал доказанными 12 из 14 случаев нападений артиста на экс-супругу Эмбер Херд. Премьера фильма была сдвинута на 15 июля 2022 года.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Джонни Депп
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky