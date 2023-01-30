2 февраля на TV3 стартует показ сериала "Ворота Риги" (Rīgas Vārti). В нем снялся впечатляющий ансамбль актеров из Латвии и Литвы. Ивар Калниньш сыграл влиятельного главу мафиозного клана, занимающегося наркоторговлей в странах Балтии.

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Яркий ансамбль актеров из Латвии и Литвы, неожиданные повороты сюжета и разнообразные места съемок во всех трех странах Балтии позволят заглянуть за кулисы криминального мира.

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"В сериале отличный актерский состав из Литвы и Латвии — люди, с которыми я с удовольствием работал и буду работать в будущем", – сказал Ивар Калниньш. Для него съемки в детективе — привычное дело. Он выглядит очень убедительно. "Неплохой детективчик получился, - говорит актер. - Благодарный жанр. Я там — глава наркомафии. Очень плохой человек. В жизни мне приходилось немало сниматься как в роли хороших, так и плохих. Чисто актерски всегда интереснее играть плохих. Так что я благодарен за эту работу".

Foto: Publicitātes foto

Главный герой сериала Эрик, которого играет восходящая литовская звезда Мантас Землецкас, решает подняться в иерархии наркорынка, где ему нужно постоянно лавировать между правоохранительными органами и международными преступными группировками. Когда Эрик увлекается криминальными делами, то решает обогнать своих партнеров, чтобы стать более важным игроком в опасном бизнесе. Такой смелый шаг поставит его в затруднительное положение, но пути назад может и не быть.

Проект с участием латышских актеров снимала литовская команда.