Малыш-ксеноморф и костюм Супермена: сколько фанаты готовы платить за реквизит из любимых фильмов

Многие фильмы — несомненно произведения искусства. Не удивительно, что поклонники раскупают сувениры и посещают места съемок, а иногда тратят баснословные деньги на покупку реквизита любимых кинолент. Портал DELFI подготовил список самых дорогих объектов кинореквизита, когда-либо купленных фанатами.

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1. Анабиозная криокамера из фильма "Чужие" (1986)





Продана за $65 тысяч. Любопытно, что бюджет фильма к моменту создания криокамер почти иссяк, а строительство одной камеры стоило более $4 тысяч. Создатели могли себе позволить изготовить только четыре штуки, поэтому Джеймс Кэмерон придумал своеобразный трюк: грамотное расположение зеркал и ракурсы камеры создали иллюзию того, что в сцене участвует 12 камер вместо четырех.

2. Плащ Клеопатры, который носила Элизабет Тейлор в одноименном фильме 1963 года





Продан за $59 тысяч. Плащ с крыльями Феникса был создан из тонких листов окрашенной золотом кожи с вышитыми вручную золотыми бусинами и пайетками.

3. Световой меч Люка Скайуокера из "Новой надежды" (1977)





Продан за $450 тысяч и представляет собой рукоятку вспышки от старинной камеры Graflex.

4. Личинка ксеноморфа из фильма "Чужой" (1979)





Продана на аукционе за $43 тысячи. Личинка была фактически первым этапом жизненного цикла Чужого. Рождение существа было снято с использованием искусственного торса, наполненного кровью и внутренностями, и соединенного с головой и руками актера Джона Херта.

5. Клетка велоцираптора из "Парка Юрского периода" (1993)





Клетку продали примерно за $90 тысяч и она стала самым дорогим среди проданных элементов реквизита этой легендарной киноленты. Что интересно, клетка появляется в самой первой сцене фильма.

6. Пистолет Рика Декарта из "Бегущего по лезвию" (1982)





Продан за $270 тысяч. Для фильма "Бегущий по лезвию 2049" пистолет был скопирован и тоже использовался в новом фильме.

7. Костюм Супермена из одноимённого фильма 1978 года





Продан за $115 тысяч. Кроме того, оригинальный плащ Кристофера Рива из этого фильма является самым дорогим плащом супергероя когда либо проданным на аукционе. За него заплатили больше $193 тысяч.

8. Автомобиль DeLorean DMC 12 из "Назад в будущее" (1985)





Для фильма было сделано 6 таких машин, одна из которых была продана на аукционе за $541 тысячу.

9. Меч Андурил из фильма "Властелин колец: Возвращение короля" (2003)



Продан за $437 тысяч. Реквизитное оружие из трилогии "Властелин колец" в последние годы стало приносить серьезные деньги. Знаменитый меч Фродо "Жало" был продан на аукционе в 2013 году за $161 тысячу, а уже через год за волшебный посох Гэндальфа заплатили $325 тысяч.



10. Топор Джека Торранса из фильма "Сияние" (1980)





Продан за $208 тысяч. К слову, компания Warner Bros сделала несколько топоров для съемок и считается, что сохранилось лишь небольшое количество пенопластовых версий.

11. Волшебные туфельки из фильма "Волшебник страны Оз" (1939)





Проданы за $666 тысяч. Несмотря на то, что эти туфельки - настоящий святой Грааль среди кинобуви, на самом деле существует четыре известные пары рубиновых туфель, которые в фильме носила Джуди Гарланд. Пожалуй, это самые известные туфельки, которые хранятся в Смитсоновском институте.

12. Шляпа Индианы Джонса из фильма "Индиана Джонс и храм судьбы" (1984)





Шляпа была продана в июне 2021 года за $300 тысяч. При этом это даже не самая дорогая шляпа персонажа Харрисона Форда. Головной убор, который актер носил на съемках первой части франшизы ("Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега") в 2015 году продали за полмиллиона долларов.

13. Дроид R2-D2 из оригинальной трилогии "Звёздных войн"





Продан за $2,75 миллиона. Возможно, это удивительно, но робот — это костюм, в который во время съемок забирался актер Кенни Бейкер.

14. Платье Одри Хепбёрн из фильма "Моя прекрасная леди" (1964)





Продано за $4,5 миллиона. Платье было создано легендарным дизайнером костюмов Сесилом Битоном, который получил "Оскар" за свою работу.

15. Платье Мерилин Монро из фильма "Зуд седьмого года" (1955)





Продано за $4,6 миллиона, а это даже больше, чем весь бюджет фильма. Это коктейльное платье - самый дорогой костюм из когда-либо проданных. И если сам фильм не стал вечной классикой, то именно эта сцена считается одной из самых знаковых в истории кинематографа. На аукционе платье продавала ныне покойная актриса Дебби Рейнольдс, которая обладала одной из самых больших кино-коллекций в мире.

И самый дорогой сценарий: "Завтрак у Тиффани"





Текст сценария с пометками Одри Хепберн был продан за $846 тысяч, что сделало его самым дорогим киносценарием, когда-либо купленным на аукционе.