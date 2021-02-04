"Манк", "Корона" и королева шахмат: названы номинанты "Золотого глобуса"

Названы номинанты "Золотого глобуса", одной из самых престижных кинопремий мира, которую традиционно считают "разминкой" перед "Оскаром" — претенденты и лауреаты здесь нередко пересекаются.

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Номинанты "Золотого глобуса — 2021" по причине пандемии были объявлены виртуально — это первый подобный случай в многолетней истории премии, недавно отметившей 75-летний юбилей. Сама церемония состоится в этом году 28 февраля, то есть почти на два месяца позднее традиционной даты: например, в 2020-м мероприятие прошло в новогодние праздники. Помимо "Золотого глобуса", перенесена была и церемония вручения "Оскаров", которая, как правило, радует киноманов как раз в феврале. Лауреаты премии Американской киноакадемии станут известны 25 апреля.

Что касается формата проведения "Золотого глобуса — 2021", то он будет полувиртуальным. Ведущим церемонии — Тине Фей и Эми Полер — предстоит работать в прямом эфире соответственно из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз, тогда как номинанты будут выходить на связь из разных точек по всему миру.

Теперь к самим претендентам. Лидером по числу упоминаний в шорт-листах стал биографический фильм Дэвида Финчера "Манк". Черно-белая драма с Гэри Олдменом в главной роли представлена сразу в шести категориях, включая "Лучший драматический фильм", "Лучший актер в драматическом фильме" (Олдмен), Лучшая актриса второго плана (Аманда Сайфред), "Лучший режиссер" (Финчер), "Лучший сценарий" и "Лучшая оригинальная музыка". Лента рассказывает о том, как сценарист Герман Манкевич писал текст "Гражданина Кейна" — дебютного фильма Орсона Уэллса.

Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

В главной категории также оказались "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина (второе после "Манка" число номинаций — пять), "Девушка, подающая надежды", "Отец", главные роли в котором исполнили Оливия Колман и Энтони Хопкинс, а также "Земля кочевников" с Фрэнсис Макдорманд, лауреат Венецианского кинофестиваля. По мнению букмекеров, наибольшие шансы на победы (как и на "Оскаре") здесь имеет именно лента с Макдорманд — она о безработной пожилой женщине, теряющей работу и присоединяющейся к племени современных кочевников.

В номинации "Лучший фильм (комедия или мюзикл)" в этом году представлены сиквел "Бората", милая комедийная мелодрама "Зависнуть в Палм-Спрингс" с Энди Сэмбергом, Кристин Милиоти и Дж. К. Симмонсом в главных ролях, картина о первом министре финансов США "Гамильтон", "Мьюзик", созданный известной певицей Сией, и "Выпускной" Райана Мерфи, в котором сыграли Мэрил Стрип и Николь Кидман. Согласно экспертам, именно "Выпускной" имеет наивысшие шансы на успех в данной номинации.

На звание лучшего режиссера года по версии голливудских журналистов претендуют уже упомянутые Финчер и Соркин, а также Хлоя Чжао ("Земля кочевников"), которую считают фаворитом, Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды") и Реджина Кинг ("Одна ночь в Майами"). В шорт-лист здесь попали сразу три женщины — это рекорд "Золотого глобуса".

Foto: Kadrs no filmas

За "Лучшего актера в драматическом фильме" поборются Олдман, Хопкинс, Риз Ахмед ("Звуки металла"), Тахар Рахим ("Мавританец") и звезда "Черной пантеры" Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), скончавшийся от рака в прошлом году. В комедийно-музыкальной категории у мужчин столкнутся Сэмберг, Саша Барон Коэн ("Борат 2"), Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон"), Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда") и Джеймс Корден ("Выпускной"). Среди женщин в "драматическом фильме" представлены Макдорманд, Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза") и Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"), а в "комедии или мюзикле" — Кейт Хадсон ("Мьюзик"), Мария Бакалова ("Борат 2"), Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь"), Розамунд Пайк ("Аферистка") и Аня Тейлор-Джой ("Эмма").

Наконец, за роли второго плана могут быть награждены соответственно Саша Барон Коэн (уже не "Борат", а "Суд на чикагской семеркой"), Джаред Лето ("Дьявол в деталях"), Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия"), Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами") и Билл Мюррей из "Последней капли" у мужчин, а также Колман, Сайфред, Джоди Фостер ("Мавританец"), Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли") и Хелен Зенгель ("Новости со всех концов света") — у женщин.

Как известно, "Золотой глобус" — в отличие от "Оскара" — чествует не только большое кино, но и награждает главные ТВ-работы. В этом году на звание лучшего драматического сериала претендуют "Корона", одно из самых красивых в эстетическом плане шоу, "Страна Лавкрафта", "Озарк", "Мандалорец" и "Сестра Рэтчед".

Foto: Kadrs no filmas

Что касается комедийной категории, то в нее попали "Эмили в Париже", футбольная комедия о доброте "Тед Лассо", "Шиттс Крик", возмутившая некоторых российских зрителей "Великая" и "Бортпроводница" со звездой "Теории Большого взрыва" Кейли Куоко.

А в номинацию "Лучший телефильм или мини-сериал" были включены "Нормальные люди", суперхитовый "Ход королевы", который привлек к древнейшей игре повышенное внимание нового поколения, "Неортодоксальная", "Голос перемен" и "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях.

Foto: Vida Press

Лидером по числу номинаций среди сериалов стала "Корона" — шесть. Она представлена в "Лучшем драматическом шоу", "Лучшем актере в драматическом сериале" (Джош О'Коннор, сыгравший принца Чарльза), дважды в "Лучшей актрисе в драматическом шоу" (Эмма Коррин — принцесса Диана; Оливия Колман — Елизавета II) и дважды в "Лучшей актрисе второго плана" (Джиллиан Андерсон — Маргарет Тэтчер; Хелена Бонэм Картер — принцесса Маргарет).