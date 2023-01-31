Третий месяц зимы не богат на сюрпризы — киноиндустрия замерла в ожидании марта. И тем не менее даже в это застойное время на стримингах есть чем поживиться.

Netflix выпускает новый сезон "Ты", The CW окончательно прощается с "Флэшем", Ева Грин появляется в триллере об опасной шпионской связи, а Кристофер Вальц перевоплощается в психопатичного аудитора.

Вот десять самых интересных сериальных проектов февраля.

Нолли

Новый мини-сериал от шоураннера Рассела Т. Дэвиса ("Доктор Кто", "Близкие друзья") расскажет о судьбе знаменитой британской актрисы Ноэль Гордон (Хелена Бонем Картер), звезды мелодраматического сериала "Перекресток", который выходил на британском телевидении на протяжении порядка двадцати лет.

Ноэль, любимая многими по персонажу Мег Мортимер, была человеком сильным и неординарным, настоящей фемиконой своего времени. Именно по этой причине ее внезапный уход из шоу стал большим шоком для зрителей.

Первый сезон сериала будет состоять из трех серий, пилотный эпизод выйдет 2 февраля на ITV.