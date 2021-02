Marvel хочет сделать фильм с главным героем-геем

Как сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на источников, глава Marvel Studios Кевин Файги и его подчиненные приняли во внимание недовольство некоторых фанатов, касающиеся отсутствия в библиотеке студии фильма с центральным персонажем нетрадиционной сексуальной ориентации. И теперь кинокомпания якобы всерьез разрабатывает идею создания подобной ленты.

Первый открытый гей в MCU

Удивительно, но открытый гей впервые появился в киновселенной Marvel Studios совсем недавно — в последних "Мстителях", вышедших на экраны в 2019 году. Историческую роль исполнил режиссер ленты Джо Руссо. Она, правда, оказалась лишь эпизодической: в начале фильма, когда Капитан Америка общается с людьми, потерявшими близких в результате щелчка Таноса, на экране показывают мужчину в исполнении постановщика, который рассказывает собравшимся о первом свидании с новым партнером после утраты любимого.

В российской версии "Финала" эпизод был немного скорректирован, в результате чего зрители в большинстве своем и не узнали о первом гей-герое. При русификации слово "свидание" было изменено на "ужин", в остальном реплика осталась фактически без изменений — но суть поменялась.

Супергерой-гей из "Вечных"

"Вечные" видятся одним из самых интересных фильмов Четвертой фазы MCU, которая к 2021-му должна была уже вовсю радовать поклонников, но случился коронавирус. Блокбастер (его премьера сейчас ожидается осенью этого года, однако опять же — лучше не обнадеживаться) добавит в киновселенную новых для нее звезд кино — Анджелину Джоли, Сальму Хайек, а также Кита Харингтона и Ричарда Мэддена из "Игры престолов". По сюжету представителям расы генетически улучшенных сверхлюдей, которые тысячелетиями скрывались от человеческих цивилизаций, в результате чрезвычайных событий приходится выйти на первый план. Фильм среди прочего любопытен тем, что якобы снят практически без хромакея. Зато обладает сценой в лучших традициях индийского кино (один из здешних персонажей скрывает себя настоящего под личиной звезды Болливуда). Кроме того, здесь появится первый в истории Marvel Studios открытый супергерой-гей — и экранного времени у него будет явно больше, чем у Руссо.

Ранее актер Хааз Слейман, которому досталась роль супруга одного из Вечных (а именно — Фастоса) в исполнении Брайана Тайри Генри, рассказывал, что зрителей ожидает полноценный поцелуй этих персонажей. Также экранная пара будет воспитывать ребенка.