Marvel хочет сделать фильм с главным героем-геем
Foto: marvel.com

Как сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на источников, глава Marvel Studios Кевин Файги и его подчиненные приняли во внимание недовольство некоторых фанатов, касающиеся отсутствия в библиотеке студии фильма с центральным персонажем нетрадиционной сексуальной ориентации. И теперь кинокомпания якобы всерьез разрабатывает идею создания подобной ленты.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Первый открытый гей в MCU

Удивительно, но открытый гей впервые появился в киновселенной Marvel Studios совсем недавно — в последних "Мстителях", вышедших на экраны в 2019 году. Историческую роль исполнил режиссер ленты Джо Руссо. Она, правда, оказалась лишь эпизодической: в начале фильма, когда Капитан Америка общается с людьми, потерявшими близких в результате щелчка Таноса, на экране показывают мужчину в исполнении постановщика, который рассказывает собравшимся о первом свидании с новым партнером после утраты любимого.

В российской версии "Финала" эпизод был немного скорректирован, в результате чего зрители в большинстве своем и не узнали о первом гей-герое. При русификации слово "свидание" было изменено на "ужин", в остальном реплика осталась фактически без изменений — но суть поменялась.

Супергерой-гей из "Вечных"

"Вечные" видятся одним из самых интересных фильмов Четвертой фазы MCU, которая к 2021-му должна была уже вовсю радовать поклонников, но случился коронавирус. Блокбастер (его премьера сейчас ожидается осенью этого года, однако опять же — лучше не обнадеживаться) добавит в киновселенную новых для нее звезд кино — Анджелину Джоли, Сальму Хайек, а также Кита Харингтона и Ричарда Мэддена из "Игры престолов". По сюжету представителям расы генетически улучшенных сверхлюдей, которые тысячелетиями скрывались от человеческих цивилизаций, в результате чрезвычайных событий приходится выйти на первый план. Фильм среди прочего любопытен тем, что якобы снят практически без хромакея. Зато обладает сценой в лучших традициях индийского кино (один из здешних персонажей скрывает себя настоящего под личиной звезды Болливуда). Кроме того, здесь появится первый в истории Marvel Studios открытый супергерой-гей — и экранного времени у него будет явно больше, чем у Руссо.

Ранее актер Хааз Слейман, которому досталась роль супруга одного из Вечных (а именно — Фастоса) в исполнении Брайана Тайри Генри, рассказывал, что зрителей ожидает полноценный поцелуй этих персонажей. Также экранная пара будет воспитывать ребенка.

Это очень красивый, трогательный поцелуй. На площадке все расплакались. Для меня очень важно показать, насколько любящей и красивой может быть квир-семья

Кого еще из ЛГБТК+-персонажей можно ожидать в MCU в обозримом будущем

Marvel хочет сделать фильм с главным героем-геем
Foto: Kadrs no filmas

Это, во-первых, Валькирия — напарница Тора, а с недавних пор еще и правительница Нового Асгарда. Известно, что бисексуальность героини планировалось открыто продемонстрировать миру в одном из предыдущих фильмов с ее участием, однако в финальной версии соответствующие сцены были вырезаны. Тогда остались лишь намеки на отношения воительницы с девушками: якобы подобное решение при монтаже приняли исключительно в угоду сюжету, а не для минимизации рисков. Полноценное раскрытие Валькирии в качестве бисексуалки, скорее всего, произойдет уже в следующей ленте о Торе под названием "Любовь и гром", которая также относится к Четвертой фазе. Кроме того, либо в четвертом "Торе", либо в "Вечных" появился первый открытый трансгендерный герой — информацию подтверждают в руководстве студии. Сама Валькирия, возможно, получит сольную картину после выхода Криса "Тора" Хемсфорта на пенсию.

Продолжая разговор про уже известных кинозрителям персонажей Marvel, стоит упомянуть Капитана Марвел — главную фем-героиню MCU. Согласно слухам, во втором сольнике с Бри Ларсон ее персонаж может совершить каминг-аут в качестве квир-персоны. Параллельно с этим в фильме могут показать еще несколько ЛГБТК+-отношений.

Marvel хочет сделать фильм с главным героем-геем
Foto: Kadrs no filmas

По-настоящему огромный ЛГБТК+-потенциал есть у "Людей Икс", которые недавно стали собственностью Disney (а, следовательно, и Marvel Studios). Компания Файги до сих пор не раскрыла, как именно хочет представить персонажей в MCU, но нет никаких сомнений, что это рано или поздно произойдет. Не исключено, что среди прочих мутантов Профессора Ксавье в одном из фильмов появится представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. Благо, что в комиксах об "икс-мэнах" таковых немало: например, Мистик с Колоссом и Человеком-льдом, которые уже знакомы зрителям "фоксовских" экранизаций. Также — учитывая окончательное прощание с ролью Росомахи Хью Джекмана — вполне реальным видится вариант с дебютом на экране его комиксного сына Дакена, являющегося бисексуалом.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

1

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Практические советы: как выбрать домашние растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии