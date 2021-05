Marvel хочет воскресить погибшего в "Мстителях" Тони Старка

Портал We Got This Covered со ссылкой на собственные источники сообщает, что студия Marvel планирует вернуть погибшего Тони Старка в кинематографическую вселенную Marvel.

Портал We Got This Covered со ссылкой на собственные источники сообщает, что студия Marvel планирует вернуть погибшего Тони Старка в кинематографическую вселенную Marvel. На самом деле ничего удивительного в этом желании нет: Тони Старк (он же Железный человек) стал основоположником киновселенной. В одном из интервью в 2012 году продюсер и глава студии Marvel Кевин Файги заявил: "Надеюсь, Дауни с нами надолго. Если и когда он решит покинуть Marvel, а я все еще буду у руля, мы не отправим его снова в Афганистан, чтобы его там ранили, как это было в первом фильме. Мы, скорее, обставим все как Джеймса Бонда".

По слухам, Marvel ищет исполнителя роли молодого Тони Старка для неизвестного фильма или телесериала. Никаких иных деталей кастинга пока нет, как нет и информации о том, каким образом затем этот молодой Тони Старк будет "вписан" в кинематографическую вселенную. В кинокомиксе "Первый мститель: Противостояние" зрители уже видели "омоложенную" версию Тони – ее сыграл сам Роберт Дауни-мл., а в достижении цели ему помогли специалисты по визуальным эффектам (собственно, омолодившие героя). Однако ничего похожего больше ждать не приходится, так как Дауни-мл. окончательно расстался с Marvel. Фильм "Мстители: Финал" стал своеобразным эпилогом для Железного человека – он, пожертвовав собой, помог победить безумного Таноса.