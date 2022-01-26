Marvel, Pixar и другие. Летом в Латвию придет Disney+

Disney+, потоковая служба компании The Walt Disney Company, подтвердила, что этим летом она будет запущена в 42 странах. Новые страны включают Латвию, Южную Африку, Турцию, Польшу и Объединенные Арабские Эмираты.

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Disney+ является специализированным сервисом для стриминговой передачи фильмов и шоу от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic, а также The Simpsons и многих других. На некоторых международных рынках он также включает новый бренд развлекательного содержания Star.

Сервис предлагает потоковую передачу без рекламы с постоянно растущей коллекцией эксклюзивных оригиналов, включая полнометражные фильмы, документальные фильмы, реалити-шоу и мультсериалы, а также короткометражные фильмы.

Подробную информацию можно будет найти на домашней странице disneyplus.com или в приложении Disney+ на большинстве мобильных и телевизионных устройств ближе к дате открытия сервиса.

Представители Disney+ в Латвии пока не могут назвать точную дату начала работы и стоимость абонемента для жителей нашей страны. В США подписка на один месяц стоит 7,99 доллара, в Великобритании - 7,99 фунта стерлингов.

В данный момент в Латвии доступны крупные международные стриминговые сервисы Netflix, Prime Video от Amazon, Apple TV+ и YouTube Premium.