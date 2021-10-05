Marvel раскрыла новые детали супергеройского фильма "Вечные"
Foto: Vida Press

Студия Marvel опубликовала новый трейлер супергеройского боевика "Вечные" на своем YouTube-канале.

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В ролике обнародованы подробности сюжета, в частности, главной миссии Вечных — борьбы со злобными существами Девиантами.

Также продемонстрированы суперспособности главных героев — лазерное зрение Икариса (Ричард Мэдден), а также золотой меч Тены в исполнении Анджелины Джоли, которая разрубает им шар из вулканической массы.

Сюжет "Вечных" расскажет о представителях расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Главные роли в проекте исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харрингтон и другие.

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