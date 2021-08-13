"Маша и медведь" стал самым популярным детским мультсериалом в мире

Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" стал лидером списка мультимедийного контента Parrot Analytics, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-релиз студии Animaccord.

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Международное исследовательское агентство составило рейтинг самых популярных детских передач для дошкольного возраста в мире по состоянию на август 2021 года. Результаты изысканий показали, что в течение последних двух месяцев "Маша и Медведь" опережает такие зарубежные программы, как "Свинка Пеппа", "Улица Сезам" и "Щенячий патруль".

Отмечается, что в основу рейтинга легли данные мониторинга около десяти тысяч различных шоу, представленных на аналитической платформе, а также измерения онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних 60 дней.

Мультсериал "Маша и Медведь" выходит с января 2009 года. Шоу было переведено на 42 языка. В июле 2020 года оно вошло в пятерку самых любимых детских брендов в мире.