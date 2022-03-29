"Масяня" - бесконечно оптимистичный сериал". Олег Куваев о мультфильме про войну в Украине
Foto: Kadrs no video/BBC Russian

Автор "Масяни" Олег Куваев рассказал о своем отношении к военным действиям в Украине, о творчестве и будущем персонажей.

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27 марта Куваев в своем "Фейсбуке" сообщил, что получил уведомление от Роскомнадзора о блокировке сайта mult.ru, где собраны все 160 роликов про Масяню.

В Роскомнадзоре заявили, что не блокировали сайт с "Масяней", а требуют удалить только один эпизод.

Последний эпизод "Масяни" был посвящен войне в Украине. В нем шокированная войной Масяня приходит в бункер, где сидит Владимир Путин и оставляет ему самурайский меч со словами: "Чао. Надеюсь, навсегда".

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BBC News Русская служба:

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