"Матрица" и "Звездные войны" вошли в список фильмов с самой уродливой графикой

Британское издание The Independent составило список фильмов с самыми уродливыми и отвратительными спецэффектами и компьютерной графикой. В перечень попали такие блокбастеры, как "Гарри Поттер и философский камень" 2001-го и "Матрица: Перезагрузка" 2003 года.

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Отмечается, что третья часть "Матрицы" попала в список из-за нереалистично выглядящей сцены боя Нео (Киану Ривз) с сотнями агентов Смитов (Хьюго Уивинг). Первый фильм из вселенной Гарри Поттера вошел в антирейтинг из-за низкокачественного тролля, созданного при помощи компьютерной графики.

Помимо этого, в перечне оказались ленты "Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов", "Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда", "Лига справедливости", "Халк", "Мумия возвращается", "Зеленый фонарь", "Фантастическая четверка", "Люди Икс: Начало. Росомаха", а также мюзикл "Кошки", "Кинг Конг" Питера Джексона и вышедший в 2019 году ремейк мультфильма "Аладдин".