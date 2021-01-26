"Матрица" и "Звездные войны" вошли в список фильмов с самой уродливой графикой
Foto: Kadrs no filmas

Британское издание The Independent составило список фильмов с самыми уродливыми и отвратительными спецэффектами и компьютерной графикой. В перечень попали такие блокбастеры, как "Гарри Поттер и философский камень" 2001-го и "Матрица: Перезагрузка" 2003 года.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отмечается, что третья часть "Матрицы" попала в список из-за нереалистично выглядящей сцены боя Нео (Киану Ривз) с сотнями агентов Смитов (Хьюго Уивинг). Первый фильм из вселенной Гарри Поттера вошел в антирейтинг из-за низкокачественного тролля, созданного при помощи компьютерной графики.

Помимо этого, в перечне оказались ленты "Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов", "Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда", "Лига справедливости", "Халк", "Мумия возвращается", "Зеленый фонарь", "Фантастическая четверка", "Люди Икс: Начало. Росомаха", а также мюзикл "Кошки", "Кинг Конг" Питера Джексона и вышедший в 2019 году ремейк мультфильма "Аладдин".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса