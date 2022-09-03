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Мечта Спилберга, отец Трампа и звездное расследование: 10 главных кинопремьер осени
Foto: Pubicitātes attēli

Неотвратимо приближающаяся осень приготовила для нас сразу десять громких премьер, среди которых: продолжение культовой хоррор-франшизы Джона Карпентера, сиквел марвеловского блокбастера о первом темнокожем супергерое, фестивальный триллер об абьюзивных романтических отношениях и конспирологическая комедия с большим звездным составом.

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