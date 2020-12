Меньше белых и мужчин. Marvel перестраивает киновселенную под новых героев

Глава Marvel Studios Кевин Файги хочет преобразовать кинематографическую вселенную таким образом, чтобы большинство ее центральных персонажей являлись либо женщинами, либо небелыми людьми. Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера.

Отмечается, что это в целом соответствует нынешней политике Disney, материнской компании Marvel Studios, — и подобные расово-гендерные перераспределения могут затронуть также другие большие франшизы корпорации, включая "Звездные войны".

До недавних пор MCU нередко критиковали за очевидное неравенство в выборе гендера и расы главных персонажей. Так, супергероиня впервые оказалась в названии фильма только с 20-й попытки (речь про "Человека-муравья и Осу", вышедшую в 2018 году и ставшую юбилейной лентой киновселенной) — да и то была задвинута на второй план центральным персонажем серии, белым мужчиной. Спустя год, в 21-й картине MCU, ситуацию несколько исправила Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон: одноименный сольник стал первым чисто "женским" фильмом вселенной.

Первый главный небелый персонаж появился чуть раньше, за несколько месяцев до премьеры "Человека-муравья и Осы". Речь, естественно, про "Черную пантеру", звездой которой стал ныне покойный Чедвик Боузман. Во многом именно из-за очевидной социальной повестки лента добилась прежде немыслимой для жанра чести: была номинирована на "Оскар" в главной категории.

Однако подавляющее большинство главных ролей в MCU все равно доставалось белым мужчинам — так было в 21 из 23 вышедших на данный момент фильмов. Женщинам и небелым актерам оставалось довольствоваться второстепенными позициями. Черная вдова (Скарлетт Йоханссон), Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), Гамора (Зои Салдана), Сокол (Энтони Маки), и это еще далеко не полный список. Как минимум по той причине, что практически в каждой картине у главного героя была девушка, которую ему приходилось спасать.

При этом уже в новой эре MCU (которая должна была начаться еще в первой половине 2020-го, однако из-за коронавируса ее пришлось отложить почти на год) распределение центральных позиций происходит куда справедливее. Например, среди супергеройских сериалов Disney+, выход которых ожидается в ближайшие год-два, более половины будет либо с женщиной, либо с небелым актером в одной из главных ролей: "Ванда/Вижн", "Сокол и Зимний солдат", "Мисс Марвел", "Женщина-Халк" и "Лунный рыцарь" против "Локи" и "Соколиного глаза".

Та же тенденция прослеживается и в полном метре. В числе инклюзивных картин здесь готовятся к премьере такие проекты, как "Черная вдова", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Вечные", а также сиквелы "Черной пантеры" и "Капитана Марвел". Впрочем, не обойдется и без фильмов, где главную роль будет исполнять белый мужчина, — триквелы "Человека-паука", "Человека-муравья" и "Стражей Галактики", сиквел "Доктора Стрэнджа", четвертая часть "Тора".

Что примечательно, все эти ленты являются прямыми продолжениями успешных в прошлом проектов вселенной, а не новыми франшизами. Массово отказываться от них прямо сейчас, учитывая популярность конкретных персонажей, Marvel Studios нет смысла. Однако с годами это, вероятно, все же произойдет — полюбившиеся белые супергерои-мужчины будут постепенно передавать обязанности по спасению планеты супергероиням и небелым персонажам.

Так, например, с большой долей вероятности произойдет с "Человеком-пауком" (сейчас — совместный проект Marvel и Sony), где Питеру Паркеру уйти на пенсию позволит темнокожий Майлз Моралез. Благо, что последнего уже отлично представили миру в выдающейся компьютерной игре, а также "оскароносном" мультфильме "Через вселенные".