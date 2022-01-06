Меняем геев на маму с сыном и зовем Нагиева. Чем отличаются латвийские и российские "Свингеры"?

В прокат выходит российская версия латвийской франшизы "Свингеры" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Этот фильм стал последней сценарной работой рижского писателя, барда и сантехника Вячеслава Солдатенко — 19 июня прошлого года Covid-19 забрал его жизнь.

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Перед этим Слава виртуозно справился с задачей сгладить "красные линии" российской культурной политики, заставив публику смеяться в самых пикантных местах сюжета. О том, как это было, писатель рассказал в одном из своих текстов, предоставленных прокатчиками для публикации.

Комедия "Свингеры" режиссера и продюсера Андрейса Экиса — самый глобальный латвийский экспортный кинопроект со времен восстановления независимости. Стартовав на родине автора идеи, он за пять лет был продан в шесть стран. Продвижение идет по модели франшизы: каждая из стран покупает сценарий, производством фильма занимается латвийская команда с использованием мощностей отечественного "голливуда" - Cinevilla.

К запросам зарубежного зрителя "Свингеров" адаптируют привлеченные иностранные сценаристы, популярные в своей стране актеры и продуманный до мелочей реквизит — от книг и одежды до мебели и характерной еды. Первый фильм — Svinģeri — вышел в Латвии в 2016 году. Затем были эстонская версия Svingerid (2017), украинская — Свiнгери (2018), норвежская — Swingers (2019), польская — Swingersi (2020) и голландская — Niks vreemds aan (2021).

Модель оказалась настолько успешной, что, например, украинская версия заработала вдвое больше своего бюджета, вошла в национальные топы продаж и получила продолжение. При этом никакого секса в фильме по большому счету и нет. А российская версия настолько невинна, что получила категорию 16+.

"Мне нравится представлять себе, как люди оказываются в тех или иных неожиданных ситуациях. Например, что было бы, предложи мне моя жена — ну или я сам жене — попробовать нечто этакое, — рассказывает Андрейс Экис. — Я задумался, какой может быть реакция на это предложение, если этого совсем не хочешь? Вот как это было бы? От этого я и исходил. А потом сюжет стал развиваться дальше: какие характеры в нем, действующие лица, где это происходит. Я думаю, что людям больше всего нравится как раз возможность благодаря кино пожить чужой жизнью — естественно, через призму их собственной философии...

Посмотрите на большой город — Москву или любой иной — поздним вечером с высоты птичьего полета. Множество домов, на каждом светятся десятки окон, и за каждым окном — своя история. Люди в толпе или в транспорте выглядят в целом довольно одинаковыми, но если залезть каждому в голову, там такие чудеса творятся! Мы все очень разные, но объединяет нас одно — мы все хотим любви".

Свингеры по-русски: от "Тупой еще тупее" - к "Американскому пирогу"



Сюжет — новогодний. Перед главным праздником всем хочется немного любви. Успешный бизнесмен Игорь (Дмитрий Нагиев) ищет острых ощущений, а его девушка — сногсшибательная топ-модель (Наталья Рудова), хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень.

В то же время в совершенно обычной семье Ирина (Ирина Пегова) жаждет снова разжечь страсть в своем муже (Илья Носков). Вместе их случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех… Исход эксперимента непредсказуем, ведь в это время возможно любое чудо, и даже на балкон скромного студента (Иван Злобин), живущего со строгой мамой (Олеся Судзиловская) по соседству, может свалиться девушка его мечты (Дарья Руденок).

Foto: Kadrs no filmas

Российские сопродюсеры картины Дмитрий и Сергей Фиксы узнали о существовании латвийской франшизы в начале пандемии, когда польская версия картины за две недели собрала приличную сумму в кинотеатрах, которые сразу после этого закрылись на карантин. После этого продюсеры просмотрели все существующие версии и обратились к команде Андрейса Экиса. Решили, что российская версия должна быть… более человеческой и поближе к чаяниям российского зрителя.

"Для нас важно было снимать комедийные моменты не в стилистике условного "злого юмора" фильма "Тупой еще тупее", а, скажем, с добрым юмором, добрым прищуром, так сказать — как "Американский пирог", — поясняет Фикс. — Мы не радуемся злоключениям героев, а сочувствуем им и любим их всех".

Чтобы попасть в широкий российский прокат, требовалось скорректировать некоторые места исходного сценария. В оригинальной версии одна история внутри сюжета была про свингеров, а вторая — про двух геев, которые разругались, а в этот момент на балконе появилась женщина. В оригинале один из героев решает закрутить с ней роман. Вместо этого в российской версии появилась линия взаимоотношений строгой мамы и юного вундеркинда в пубертате c IQ 170. Как сообщает юный герой своему новому объекту интереса: "Я живу с женщиной. Но мы скоро расстанемся, все решено".

Различия между оригинальной и российской версией, по словам Андрейса Экиса, есть и в ритме картины: "...Латвийская версия была комедия в чистом виде, российский фильм — это уже кино более серьезное, скорее, лирическая комедия. Это уже не кино просто про секс, новый фильм, на мой взгляд, ближе к "Осеннему марафону" Георгия Данелии.

Последняя комедия Славы Сэ



Основную работу по переносу сюжета на понятную российскому зрителю почву проделала сценаристка Виктория Бугаева ("Звезда", "Про любовь-2", сериал "Человек без пистолета"). Со следующей задачаей — усмешнения — виртуозно справился рижанин Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, чьи заметки в "Живом журнале" и фейсбуке стали основой для девяти книг с многотысячными тиражами— от "Сантехник, его кот, жена и другие подробности" (2009) до "Маленькая опера" (2021). Параллельно Слава Сэ писал сценарии фильмов Джентельмены удачи! (2012), Урфин Джюс и его деревянные солдаты" (2017), "Садко" (2017), а также анимационной франшизы "Три богатыря".

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"Мы со Славой прежде уже работали вместе, — вспоминает Андрейс Экис. — Мне очень нравилось то, как он пишет диалоги. Я был уверен: вот он — правильный автор для сценария. И я вышел с кандидатурой Славы к продюсерам". В итоге все смешное в сценарии, все тонкие шутки — от него.

Увидеть результат своей работы Славе Сэ оказалось не суждено. В июне прошлого года, после успешных гастролей по России, Вячеслава Солдатенко госпитализировали в рижскую больницу в тяжёлом состоянии с двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19. 19 июня Славы Сэ не стало…

"Лучший из известных мне рассказчиков, пишущих по-русски, невероятно талантливый, остроумный и столь же скромный человек...", — так написал на смерть писателя Ефим Шифрин.

Из записок Славы Сэ на тему "Свингеров":

"Женщины считают свои фантазии невероятными. Один журнал писал, если бы мы мужчины узнали содержание, то поседели бы и грохнулись в обморок. Ниже шёл список сюжетов.

1. В электричке.

2. Внезапно.

3. Свинг.

4. Пилот и стюардесса.

5. Плётка и ругань!

6. Обмазаться шоколадом.

7. Все сразу.

8. То же что в п.7, но на розовых лепестках.

Дальше текст обрывался, потому что наборщик, мужчина, уснул. Это была самая скучная статья об извращениях. Всё, что женщины считают гибельным пороком (секс с незнакомцем, например), для мужчин просто секс.

В дамских фантазиях фигурируют цвета и торшер. Женщина точно знает, какую одежду с неё сорвали. Мужчина вспомнит только, что были трусы. Должны были быть.

Зато, строка из песни "целовать песок, по которому ты ходила" для мужчин не поэтическая метафора, а быль из детства. Мужчина может искренне поцеловать статую в парке. Я сам в 12 лет был влюблён в одну скульптурную группу. "Весна", напротив оперного театра. Бессердечная, холодная каменюка, оказалось при знакомстве.

Женщина не сможет разглядеть групповуху в пятнах Роршаха. Пляжный волейбол для неё — просто спорт. Она не станет трогать членом вещи супруга в его отсутствие. И дело тут не только в отсутствии члена. Она не заснёт с трусами любимого человека под подушкой. В её голове полно чепухи и мало действия.

Вот история про это. Знакомый директор уговорил жену на секс втроём. По схеме МЖЖ. Жена отпиралась, но директор умел мотивировать персонал. На одну чашу весов он положил приз автомобиль, а на другую — вечный упрёк в непонимании.

Он выполнил тысячу условий. Нашёл честную, скромную студентку. Не проститутку, согласную на секс втроём за деньги. Купил номер с видом на сосны. Заказал еду из ресторана. Он полностью оплатил вопросы морали.

И вот они собрались. Женщины сели по разным углам и молчат. Моргают. Богач намекнул что пора бы стать распущенной и не играть словами. Девочки ответили, что Цветаева описывала другой контекст.

Было слышно, как за холодильником зевают тараканы.

— Почему бы нам не раздеться? — спросил директор прямо.

Дамы разделись. Как в бане. Сложили тряпочки и снова уселись в кресла.

Директору пришлось подать пример. Начал с жены, в знак уважения. Представил некстати как выглядит его зад при взгляде из кресла студентки. Возможно, стоило нанять слепую девушку.

Отложил жену, перешёл к студентке. Теперь на зад смотрела жена. Ракета страсти упала, даже не подпрыгнув.

Директор спросил, не хотят ли девушки пообщаться меж собой?

Жена уточнила, хочет ли директор, чтобы они обсудили косметику?

Сильно не хватало порнографической лексики. Директор сказал, что болтовне предпочитает поглаживания. Но не как котика или собачку, а такие. И что-то показал глазами.

Супруга сказала — спасибо, нет настроения.

Студентка вовсе не ответила. Сидит, маникюр ковыряет.

— Что ж всё так нелепо-то? — удивился директор. Плюнул и стал одеваться.

Жена спросила, всё ли ему понравилось. Вид гибнущего мужа пробуждал в ней, в основном, иронию.

Этот вопрос глубоко удовлетворил директора. Теперь он любит рыбалку. Это тоже порок, но для его воплощения не надо бриться. И если это не чудо любви, то я не знаю, чего ещё вам надо".

Февраль 2020 года

Съемки в пандемию: zoom, закрытые границы и волки

Съемочный период совпал с периодом локдауна не только в России, но и в Латвии, где живет Андрейс Экис. Пришлось всем подстраиваться под новые реалии. Если изначально Экис планировал режиссировать картину сам, то через четыре съемочных дня по zoom (Экис — в Риге, актеры — в Москве) стало ясно, что так работать — не вариант. "В результате мне пришлось отстоять первые четыре дня на площадке и пройти начало съемок вместе с Андрейсом на zoom, имея, скажем так, право совещательного голоса, - вспоминает продюсер Дмитрий Фикс".

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Впоследствии при поддержке Министерств культуры России и Латвии Экису удалось сделать разрешения и въехать на территорию России. "Ну как, въехать, — вспоминает Андрейс Экис. — Транспорт между ЕС и Россией не ходил никакой, только дальнобойщики — это было страшное ощущение! Меня довезли до границы между Латвией и Россией, где непосредственно КПП пришлось пересекать пешком. Иду я и вдруг понимаю, что на меня смотрит… волк! Нет, конечно, это оказалась собака, но понял я это не сразу. В общем, было жутковато. На самом деле, очень некомфортное ощущение: ничего не работает, никто не ходит, только собаки бегают вдоль пограничной линии. Так вот, я перешел на территорию России, где меня ждала уже машина, присланная из Москвы".

Что говорят о "Свингерах" звезды фильма?

Дмитрий Нагиев: "Может быть, хоть раз в каждой паре возникало желание как-то крамольной искрой освежить свои отношения, - считает Дмитрий Нагиев. - Я считаю, если отношения себя исчерпали, совершенно не стоит за них цепляться. Отношения не надо реанимировать — их просто не стоит запускать. Если тебе на какой-то момент показалось, что твой близкий человек — уже твой родственник, который никуда не денется — вот с этим ощущением и нужно бороться. На самом деле твой партнер — отдельный человек, который тебя любит и которого любишь ты. И вот эту любовь надо беречь!"

Наталья Рудова: "Настоящая взаимная любовь случается крайне редко. И если она случилась, важно помнить, что убивают ее недомолвки, предательства и подобные вещи, - говорит Наталья Рудова. - Как сохранить любовь? Надо работать над собой и отношениями, слушать партнера, идти на уступки. Все просто и очевидно. Но в тоже время, это невероятно сложно!

Илья Носков: "Семья — это огромный труд, и надо ежедневно, каждодневно работать над тем, чтобы твоя семья дышала, жила. Это огромный труд — люди семейные меня поймут. Говорить об этом легко, но сложно делать: постоянно уделять внимание своим близким, не забыть лишний раз похвалить, что-то подметить, с детьми поиграть, почитать, повалять дурака. Жену лишний раз обнять и поцеловать.

Человеческое тепло — это та самая подзарядка для отношений. Я понимаю, что семье со мной бывает непросто. Бывает, устаю или нервничаю. Бывает, слишком глубоко ухожу в роль, которую предстоит играть. Да, профессия накладывает свой отпечаток, все мы, актеры, немного психи. А достается как раз самым близким. Но тут важно не забывать, что я —муж и отец, сын и брат. И если каждый будет помнить о своих близких, все будет хорошо".