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Министр культуры РФ Ольга Любимова прокомментировала конфликт между наследниками лидера группы "Кино" Виктора Цоя и режиссером Алексеем Учителем, снявшим картину о музыканте. Об этом сообщает ТАСС.

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По ее словам, претензии наследников к продюсерам должны решаться в судебном порядке.

Также Любимова отметила, что Минкультуры не обнаружило никаких нарушений законодательства в фильме, поэтому выдало прокатное удостоверение для киноленты.

"В установленные сроки продюсеры подали в Минкультуры документы и все необходимые материалы, никаких нарушений законодательства обнаружено не было, и в соответствии с постановлением правительства мы обязаны были выдать прокатное удостоверение для этого релиза", — пояснила она.

Ранее отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цой обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором назвали фильм "пошлым зрелищем" и попросили главу государства организовать проверку и принять меры.

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