Министр культуры Великобритании требует, чтобы Netflix признал сериал "Корона" вымыслом

В британском правительстве обеспокоились историческими фальсификациями в сериале Netflix "Корона", у которого недавно вышел четвертый сезон. На днях министр культуры, СМИ и спорта страны Оливер Доуден заявил о необходимости донесения до аудитории информации о том, что проект отчасти является художественным вымыслом.

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"Это прекрасно сделанная художественная работа, поэтому, как и в случае с другими телепродукциями, Netflix должен напоминать об этом [перед началом серий]", — цитирует его Deadline.

С официальным требованием к стримингу чиновник планирует обратиться на этой неделе. По признанию Доудена, на подобный шаг он решился из-за опасений, "что нынешнее поколение зрителей может принять за правду художественный вымысел", если создатели сериала не будут предупреждать об исторических неточностях в стартовых титрах.

В самом Netflix заявление Доудена пока никак не прокомментировали.

Сериал "Корона" дебютировал на стриминге в 2016 году. Историческая драма, созданная Питером Морганом, обращается к периоду правления Елизаветы II — с момента свадьбы с герцогом Эдинбургским Филиппом, когда британский трон занимал ее отец Георг VI, и вплоть до начала 2000-х. Финалом проекта, как ожидается, будет шестой сезон. На данный момент для просмотра доступны четыре из них, последний вышел в середине этого ноября.

Дауден оказался далеко не первой публичной личностью, выразившей возмущение в связи с показанной в "Короне" альтернативной историей именно после четвертого сезона. Так, недавно брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер высказал обеспокоенность в связи с появлением в шоу его покойной сестры в исполнении актрисы Эммы Коррин. "У американцев сложилось впечатление, что, посмотрев "Корону", они взяли уроки истории. Но, нет, это не так, — возмутился Спенсер в интервью ITV. — В этом проекте много домыслов и выдумок".

Foto: Vida Press

Публичной критике шоу подвергла и австралийская телекомпания ABC: журналистов возмутило, что авторы четвертого сезона приписали бывшему премьер-министру страны Бобу Хоуку грубое высказывание, которое тот в реальной жизни не делал. Для усиления эффекта шоураннеры изменили содержание имевшего место интервью Хоука — желая подчеркнуть скептицизм политика по отношению к членам королевской семьи, они устами премьера назвали Елизавету II "свиньей", хотя в действительности он никогда не произносил таких слов.

Кроме того, авторов публично осудила вдова друга принца Чарльза — майора Хью Линдси, который погиб в 1988 году при сходе снежной лавины: женщина умоляла не включать трагедию в повествование сериала, однако создатели шоу просьбу проигнорировали.