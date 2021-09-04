Мир без мужчин, долгожданное "Основание" и прощание с "Люцифером: главные сериалы сентября

Новость, которая точно обрадует всех, кто хандрит по закончившемуся лету: на смену ему приходит богатейший на телевизионные релизы осенний сезон.

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Уже в сентябре выходят десятки интересных проектов, ради которых можно вообще не вылезать из дома.

Эпичная экранизация книг Азимова, продолжение хитовых "Миллиардов" и "Бумажного дома", остросюжетные шоу о мире без мужчин и без солнца, сериалы от 50 Cent и Wu-Tang, ремейк фильма Ингмара Бергмана и многое другое. Какие сериалы смотреть в сентябре, рассказывает "Лента.ру".