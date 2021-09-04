Мир без мужчин, долгожданное "Основание" и прощание с "Люцифером: главные сериалы сентября

Новость, которая точно обрадует всех, кто хандрит по закончившемуся лету: на смену ему приходит богатейший на телевизионные релизы осенний сезон.
Уже в сентябре выходят десятки интересных проектов, ради которых можно вообще не вылезать из дома.
Эпичная экранизация книг Азимова, продолжение хитовых "Миллиардов" и "Бумажного дома", остросюжетные шоу о мире без мужчин и без солнца, сериалы от 50 Cent и Wu-Tang, ремейк фильма Ингмара Бергмана и многое другое. Какие сериалы смотреть в сентябре, рассказывает "Лента.ру".
- 1. "Основание" / Foundation
- 2. "Сцены из супружеской жизни" / Scenes From a Marriage
- 3. "Y: Последний мужчина" / Y: The Last Man
- 4. "Импичмент: Американская история преступлений" / Impeachment: American Crime Story
- 5. "Миллиарды" / Billions
- 6. "Чем мы заняты в тени" / What We Do in the Shadows
- 7. "Время приключений: Далекие земли — Город Волшебников" / Adventure Time: Distant Lands —Wizard City
- 8. "В ночь" / Into the Night
- 9. "Люцифер" / Lucifer
- 10. "Wu-Tang: Американская сага" / Wu-Tang: An American Saga
- 11. "Робоцып" / Robot Chicken
- 12. "Утраченный символ" / Dan Brown's The Lost Symbol
- 13. "Платформа" / The Premise
- 14. "Утреннее шоу" / The Morning Show
- 15. "Шестой раунд" / Squid Game
- 16. "Обычный парень" / Ordinary Joe
- 17. "Половое воспитание" / Sex Education
- 18. "Дорогие белые" / Dear White People
- 19. "Роковой патруль" / Doom Patrol
- 20. "Полуночная месса" / Midnight Mass
- 21. "Семья черной мафии" / BMF
- 22. "Дневники Мумбая 26/11" / Mumbai Diaries 26/11
- 23. "Бумажный дом" / La casa de papel (Money Heist)
- 24. "Ржавчина" / American Rust
- 25. "Симпсоны" / The Simpsons
- 26. "Нападение голливудских клише" / Attack of the Hollywood Clichés!