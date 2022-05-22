Мир вашему дому! В Латвии стартует украинский фильм по мотивам Шолом-Алейхема

Трагикомедию по пьесе Григория Горина "Поминальная молитва", написанной по мотивам произведения Шолом-Алейхема "Тевье-молочник", снял рожденный в Риге украинский режиссер Владимир Лерт. Для него это очень личный фильм, который он посвятил своему дедушке и Богдану Ступке.

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Российская Империя, Украина начала 20-го века. Старик Тевье живёт со своей семьёй в маленькой деревне, зарабатывая на жизнь производством и торговлей молочными продуктами. Его главная забота – пять дочерей на выданье. И нет отбоя от состоятельных женихов, но вот незадача - каждая из девушек стремится выбрать свой путь и жить по совести, отдавая предпочтение искреннему чувству. А тем временем, урядник, везущий царский указ о переселении евреев за черту оседлости, уже в пути…

"Это кино – очень личное для меня, - говорит режиссер Владимир Лерт. - Мой дед, переживший Холокост в Польше бежал из концлагеря, был в партизанском отряде Бельских, впоследствии он оказался в Сибири, а потом и в Латвии. Отсюда и родился мой Тевье - я воплотил в картине воспоминания о своём деде и сделал это кино в память о нем".

Рижскому зрителю это кино может навеять воспоминания о полусказочных ироничных картинах Марка Захарова, созданных по сценариям того же Григория Горина. А также — гастроли "Ленкома" с Евгением Леоновым в его лучшей роли Тевье-молочника.

Foto: Kadrs no filmas

Идея этого фильма родилась после того, как Владимир Лерт увидел спектакль Киевского драматического театра имени Ивана Франко "Тевье-Тевель", где роль Тевье играл Богдан Ступка. После первой совместной работы в кино, выдающийся артист сам предложил молодому режиссёру экранизировать хрестоматийную еврейскую историю, мечтая воплотить образ Тевье на экране и "выиграть Оскар". К сожалению, судьба распорядилась иначе. Вскоре Богдана Ступки не стало. Однако, режиссёр счёл своим долгом сделать эту картину, посвятив её великому артисту.

Foto: Kadrs no filmas

"Когда Богдан Ступка мне предложил экранизировать свой легендарный спектакль, - вспоминает Владимир Лерт, - я спросил: "Богдан Сильвестрович, вы серьезно? Да кто же мне доверит это произведение?". "Я, - ответил Ступка. - Вы идите, и если Вас спросят - отвечайте, что это я хочу чтобы вы сняли этот фильм". Я замер. "Ну что вы на меня так странно смотрите? – спросил мастер. - Идите, говорю я Вам, и пользуйтесь моим именем, вам никто не откажет". Я благодарен Богдану Сильвестровичу за то, что он выбрал меня режиссёром для экранизации одного из своих любимых произведений. Создавая этот фильм, я чувствовал огромную ответственность перед ним, перед Григорием Гориным, и перед будущими зрителями".

Снятый в 2017 году и впервые показанный в Латвии в 2022 году фильм говорит о том, что всегда надо пытаться договориться и все решить мирно. Даже если в одной деревне живут русские, украинцы и евреи, и одни снимают шапку в доме, а другие — никогда и ни за что.