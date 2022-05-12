В латвийский прокат 20 мая выходит фильм украинского режиссера Владимира Лерта "Мир вашему дому!", созданный по произведениям Шолом-Алейхема. Режиссер фильма - бывший рижанин, живущий в США. Фильм был снят на русском языке.

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Действий фильма разворачивается в Российской империи, Украине начала ХХ века. Старик Тевье живет со своей семьей в маленькой деревне, зарабатывая на жизнь производством и торговлей молочными продуктами. Его главная забота – пять дочерей на выданье. И нет отбоя от состоятельных женихов, но вот незадача - каждая из девушек стремится выбрать свой путь и жить по совести, отдавая предпочтение искреннему чувству. А тем временем, урядник, везущий царский указ о переселении евреев за черту оседлости, уже готов сломать их судьбы.

Главные роли в картине исполнили Владимир Долинский, Евгений Князев, Андрей Кайков и Антон Шагин. Во что сам режиссер Владимир Лерт говорит о своем фильме: "Это кино – очень личное для меня. Мой дед, переживший Холокост в Польше, бежал из концлагеря, был в партизанском отряде Бельских, впоследствии оказался в Сибири, а потом в Латвии. Отсюда и родился мой Тевье - я воплотил в картине воспоминания о своем деде и сделал это кино в память о нем".

Идея фильма родилась после того, как Владимир Лерт увидел спектакль Киевского драматического театра "Тевье-Тевель", где роль Тевье играл тогда Богдан Ступка. После первой совместной работы в кино, выдающийся артист сам предложил молодому режиссеру экранизировать хрестоматийную еврейскую историю, мечтая воплотить образ Тевье на экране и "выиграть Оскар". К сожалению, судьба распорядилась иначе. Вскоре Богдана Ступки не стало. Однако, режиссер счел своим долгом сделать эту картину, посвятив ее великому артисту.

"Мы создавали этот фильм в течение пяти лет, специально для просмотра в кинотеатре. Уверен, что для зрителей это будет незабываемый эмоциональный опыт. Наша картина наполнена юмором и невероятной позитивной энергией, с которой легче шагать по жизни. Этот фильм был показан по всему миру и везде зрители принимали его очень тепло. Я родился в Риге и счастлив, что наконец фильм выходит в прокат на моей родине", - говорит режиссер.

Фильм был удостоен Гран-при Международного кинофестиваля в Род-Айленде/Rhode Island International Film Festival, а также участвовал в селекции премии "Золотой глобус". Премьера картины в Риге с участием самого режиссера запланирована на 19 мая.