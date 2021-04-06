Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Золушка в фильме 1973 года - смелая наездница, прекрасный охотник и просто красавица. Каким будет норвежский вариант? Ожидается, что кино снимут к Рождеству.

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В Норвегии, оказывается, тоже очень любят фильм "Три орешка для Золушки" совместного производства ГДР и Чехословакии 1973 года. И даже решили его переснять - со своими современными звездами, посреди родных ландшафтов и в местных интерьерах, пишет Deutsche Welle.

Называться он будет "Tre nøtter til Askepott" ("Три орешка для Золушки"). В главной роли - 24-летняя норвежская поп-певица Астрид С. Съемки проходят в Лиллехаммере - в этнографическом музее под открытым небом Майхауген, где на обозримой площади собрано 200 зданий из разных уголков Норвегии, наглядно показывающих, как была устроена и как менялась жизнь в стране на протяжении веков.

Астрид С уверена, что образ Золушки из этого фильма 50-летней давности весьма актуален. Используя современные термины, девушка переживает моббинг внутри собственной семьи, но не мирится с травлей, а сопротивляется насилию. Она прекрасно ездит верхом и стреляет лучше мужчин-охотников.

Немцы этот фильм обожают. Он является непременным атрибутом рождественской телепрограммы, причем - по многу раз и на всех каналах. Снимали картину на чехословацкой киностудии "Баррандов" и восточногерманской киностудии ДЕФА. Натурные съемки проходили в западной части Чехии - на границе с Баварией. Резиденцию короля снимали в немецком замке Морицбург, что недалеко от Дрездена.

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A post shared by Astrid_S (@astridsofficial)

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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