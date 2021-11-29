28 ноября мексиканскому режиссеру и лауреату "Оскара" Альфонсо Куарону исполнилось 60 лет. За свою карьеру он снял ряд картин от подростковых роуд-муви до блокбастеров вроде "Гравитации", а его авторский стиль сделал его узнаваемым за пределами родины. В юбилей Куарона "Газета.Ru" рассказывает, каким был путь мексиканца к успеху в Голливуде.

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"Маленькая принцесса" (1995)

"Если бы я смог спасти один из своих фильмов, это была бы "Маленькая принцесса". Этот фильм делает меня счастливым", — сказал Альфонсо Куарон в одном из интервью. Идея перенести книгу Фрэнсис Бернетт на экран пришла его близкому другу и бессменному оператору Эммануэлю Любецки. "Я только что прочел сценарий, который тебе понравится", — с порога заявил он. Не дочитав и до середины, Куарон позвонил на студию Warner Bros., однако продюсеры не сразу согласились доверить проект мексиканцу.

"Маленькая принцесса" рассказывает о девочке, которая из экзотической Индии попадает в пансион после призыва на войну ее отца. Мечтательная и жизнерадостная по натуре она становится возмутительницей спокойствия, что приводит к конфликту с директрисой и сверстниками. Несмотря на все невзгоды, ей удается изменить их отношение, научить доброте и показать красоту жизни.

Когда лента вышла на экраны, имя Альфонсо Куарона еще никому не было известно. Фильм прошел незамеченным и не собрал достаточно денег, несмотря на то, что был номинирован на "Оскар" за лучшую операторскую работу. Сам режиссер признавался, что даже после успеха "Гравитации" считает "Маленькую принцессу" своей любимой работой.

"Сначала вас поздравляют с выходом фильма, а затем наступает момент, когда эти же самые люди говорят: "К сожалению, он не собрал кассу". В Голливуде есть такая особенность — говорить милые вещи в пассивно-агрессивном тоне. Почему нельзя просто сказать: "Мне нравится твое кино"", — отмечал Куарон.