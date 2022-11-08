Moonage Daydream: погружение в жизнь Дэвида Боуи, музыканта и человека

В Латвии прошел пока единственный показ документального байопика о Дэвиде Боуи "Moonage Daydream", названный в честь самого известного альбома культового рок-музыканта.

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Попытка запечатлеть все, что сделал Дэвид Боуи, является немыслимой затеей, и биография от колыбели до могилы кажется ненужной в эпоху господства Википедии. Но Боуи как личность, конечно же, заслуживает полнометражного фильма. Сценарист-режиссер Бретт Морген - не новичок в создании фильмов о людях-иконах. Документальный фильм Моргена для HBO 2015 года "Кобейн: Чертов монтаж" получил семь номинаций на премию "Эмми" и сделал это, миксуя стандартный документальный жанр с анимацией. "Чертов монтаж" по-прежнему остается золотым стандартом документальных фильмов о музыкантах. К концу этого путешествия зритель чувствует себя погруженным в самую душу Кобейна. И, к счастью, Moonage Daydream — достижение такого же масштаба.

Дэвид Боуи рассказывает об аструктурном галлюциногенном опыте в этом обширном самоанализе собственного творчества. Фильм имеет нарративную составляющую, но каждая сцена представляет собой смесь снимков, концертных выступлений и монологов Боуи. Если вы хотите узнать о Боуи, как о музыканте, - вам не по пути с Moonage Daydream. К концу этого фильма зрители почувствуют себя ближе к Боуи как к человеку, чем к его музыке.

Foto: Kadrs no filmas

Moоnage Daydream — это фильм о том, как мыслит Дэвид Боуи. И рваный монтаж Моргена этому очень помогает. В одной из сцен Боуи находится на сцене в 1975 году, и камера переключается между ним и фанатом, испытывающим идентичный, почти оргазмический опыт, но это происходит так быстро, что кажется, что это один и тот же человек. Точно так же звуковой монтаж смешивает голос Боуи с инструментальными партиями его музыки, а затем резко переходит к пристрастному интервью о его личной жизни.

Хотя Moonage Daydream не является стандартным документальным фильмом, его контексты очень ценны, особенно, когда повествование заходит на знакомую территорию. Фильм идет сорок минут без упоминания семьи Боуи; когда это происходит, откровения о его больном шизофренией брате Терри Бернсе доводят публику до слез. А наиболее захватывающим является то, что фильм напрямую обращается к одному из самых глубоких страхов Боуи - употребляя различные наркотические вещества, Боуи тем не менее очень боялся заболеть шизофренией, подобно Бернсу. Бернс, будучи на десять лет старше своего знаменитого брата, сделал Боуи тем, кем он стал. Он познакомил его с эксцентричной культурой во множестве форм - с современным джазом и произведениями Уильяма С. Берроуза.