Moonage Daydream: погружение в жизнь Дэвида Боуи, музыканта и человека

В Латвии прошел пока единственный показ документального байопика о Дэвиде Боуи "Moonage Daydream", названный в честь самого известного альбома культового рок-музыканта.
Попытка запечатлеть все, что сделал Дэвид Боуи, является немыслимой затеей, и биография от колыбели до могилы кажется ненужной в эпоху господства Википедии. Но Боуи как личность, конечно же, заслуживает полнометражного фильма. Сценарист-режиссер Бретт Морген - не новичок в создании фильмов о людях-иконах. Документальный фильм Моргена для HBO 2015 года "Кобейн: Чертов монтаж" получил семь номинаций на премию "Эмми" и сделал это, миксуя стандартный документальный жанр с анимацией. "Чертов монтаж" по-прежнему остается золотым стандартом документальных фильмов о музыкантах. К концу этого путешествия зритель чувствует себя погруженным в самую душу Кобейна. И, к счастью, Moonage Daydream — достижение такого же масштаба.
Дэвид Боуи рассказывает об аструктурном галлюциногенном опыте в этом обширном самоанализе собственного творчества. Фильм имеет нарративную составляющую, но каждая сцена представляет собой смесь снимков, концертных выступлений и монологов Боуи. Если вы хотите узнать о Боуи, как о музыканте, - вам не по пути с Moonage Daydream. К концу этого фильма зрители почувствуют себя ближе к Боуи как к человеку, чем к его музыке.
Moоnage Daydream — это фильм о том, как мыслит Дэвид Боуи. И рваный монтаж Моргена этому очень помогает. В одной из сцен Боуи находится на сцене в 1975 году, и камера переключается между ним и фанатом, испытывающим идентичный, почти оргазмический опыт, но это происходит так быстро, что кажется, что это один и тот же человек. Точно так же звуковой монтаж смешивает голос Боуи с инструментальными партиями его музыки, а затем резко переходит к пристрастному интервью о его личной жизни.
Хотя Moonage Daydream не является стандартным документальным фильмом, его контексты очень ценны, особенно, когда повествование заходит на знакомую территорию. Фильм идет сорок минут без упоминания семьи Боуи; когда это происходит, откровения о его больном шизофренией брате Терри Бернсе доводят публику до слез. А наиболее захватывающим является то, что фильм напрямую обращается к одному из самых глубоких страхов Боуи - употребляя различные наркотические вещества, Боуи тем не менее очень боялся заболеть шизофренией, подобно Бернсу. Бернс, будучи на десять лет старше своего знаменитого брата, сделал Боуи тем, кем он стал. Он познакомил его с эксцентричной культурой во множестве форм - с современным джазом и произведениями Уильяма С. Берроуза.
Например, то, что он записывал различные идеи, смешивал их, чтобы создавать интересные тексты. Это демонстрирует насколько эзотерическим было его творчество. Как говорит в фильме сам Боуи: "Звучит невероятно, и это действительно так. Потому что то, что я пытаюсь сделать, это объединить традиционные методы рок-н-ролла с новыми процессами, пытаясь найти новую форму языка".
В фильме много откровений. Как в публичных, так и в частных интервью Боуи рассказывает о вещах, которые любой другой артист посчитал бы табуированными в те времена, например - о собственной бисексуальности. Он признает, что использует сексуальную тревогу публики в качестве оружия, чтобы сформировать свою популярность. Позже в своей карьере он переключится на более популярную музыку. Он скажет аудитории, что хочет делать музыку, которая будет приятной и заставит людей чувствовать себя хорошо. Это заявление имеет вес, учитывая, что он потратил почти десять лет на создание музыкальных головоломок. Когда он выпустил песню "Let's Dance", люди наконец почувствовали себя легко и приятно.
Не обошлось в фильме и без стандартных говорящих голов: Джейкоб Дилан, Дэйв Грол, Боно. Но больше всего Moonage Daydream похож на длинный видеоклип, хронометражем в два с четвертью часа. Как и в "Чертовом монтаже", Морген роется в своем поп-культурном архиве, включая манерные фильмы об НЛО из прошлого и монохромные мультфильмы о Микки Маусе, чтобы заземлить Боуи во времени и пространстве. Но гораздо поучительнее, когда Морген рассматривает место Боуи в родословной из плоти и крови, искажающих реальность философов прошлого, таких как Фридрих Ницше и Алистер Кроули. Потому что Боуи действительно принадлежит к пантеону этих мощных стариков, раскрашивающих рутину человеческого существования странными и прекрасными оттенками.
Что говорят кинокритики?
Если в Moonage Daydream и есть смысл, то он вторичен по отношению к эмпирическому характеру фильма. Это вряд ли резкая критика. На концерт идут, чтобы получить удовольствие, а не обязательно для того, чтобы получить жизненные уроки. (Джордан Хоффман, AV Club)
Зерно для помола часто великолепно... но его мощь не выдержит превращения в пюре вперемешку с визуальными эффектами в музыкальном видео длительностью в 2 часа и 20 минут. (Карл Уилсон, Slate)
Боуи — человек, который продал миру радикальную индивидуальность в своих рок-воплощениях — и даже для случайного наблюдателя Боуи Moonage Daydream убеждает нас в том, что мы ценим слишком короткую жизнь, прожитую на полную катушку. (Билл Ньюкотт, The Saturday Evening Post)