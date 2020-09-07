Мрачная фантастика от Ридли Скотта и супергерои-насильники: главные сериалы сентября

Первая половина 2020-го в индустрии сериалов ознаменовалась переносом многих премьер — пандемия коронавируса не дала завершить съемки и затормозила финальные стадии проектов. Тем богаче на релизы получилась осень: зрителей ждет мрачный сай-фай-сериал от Ридли Скотта, долгожданная новая часть "Фарго", продолжение "Пацанов" и многое другое.

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