Мрачная фантастика от Ридли Скотта и супергерои-насильники: главные сериалы сентября

Первая половина 2020-го в индустрии сериалов ознаменовалась переносом многих премьер — пандемия коронавируса не дала завершить съемки и затормозила финальные стадии проектов. Тем богаче на релизы получилась осень: зрителей ждет мрачный сай-фай-сериал от Ридли Скотта, долгожданная новая часть "Фарго", продолжение "Пацанов" и многое другое.
"Лента.ру" исследовала все новинки сентября и собрала наиболее интересные.
- 1. "Воспитанные волками" / Raised by Wolves
- 2. "Пацаны" / The Boys
- 3. "Фарго" / Fargo
- 4. "Мы те, кто мы есть" / We Are Who We Are
- 5. "Пен15" / Pen15
- 6. "Рэтчед" / Ratched
- 7. "Третий день" / The Third Day
- 8. "Проснувшийся" / Woke
- 9. "Утопия" / Utopia
- 10. "Успеть за две недели" / Two Weeks To Live
- 11. "Прочь" / Away
- 12. "Правило Коми" / The Comey Rule