1 13
"Воспитанные волками" / Raised by Wolves
Мрачная фантастика от Ридли Скотта и супергерои-насильники: главные сериалы сентября
Foto: Publicitātes foto/Amazon

Первая половина 2020-го в индустрии сериалов ознаменовалась переносом многих премьер — пандемия коронавируса не дала завершить съемки и затормозила финальные стадии проектов. Тем богаче на релизы получилась осень: зрителей ждет мрачный сай-фай-сериал от Ридли Скотта, долгожданная новая часть "Фарго", продолжение "Пацанов" и многое другое.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Лента.ру" исследовала все новинки сентября и собрала наиболее интересные.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 13
"Воспитанные волками" / Raised by Wolves

Source

Lenta.ru

Sharing Options

1

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью