Музыка к латвийскому блокбастеру "Души в снежном вихре" вошла в шорт-лист "Оскара"

Музыка к самому главному фильму латвийского кинематографа периода независимости вошла в так называемый "короткий" список номинантов "Оскара".

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Для латвийского кино попадание в шорт-лист, пусть даже звуковой дорожки, - небывалое событие. Отметим также, что из 15 лент лишь две являются не голливудскими - "Души в снежном вихре" и итальянская "Вся жизнь впереди" (La Vita Davanti a Se) с Софи Лорен. Среди конкурентов фильма Дзинтара Дрейбергса - нашумевшие "Довод" Кристофера Нолана, "Манк" Дэвида Финчера, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина, анимационный шедевр "Душа" и другие.

Музыку к фильму написала композитор Лолита Ритманис - американка с латышскими корнями. Она очень взволнована таким успехом. "Дзинтар Дрейбергс дал мне завернуть своего первенца в мое музыкальное одеяло. И сейчас маленькая Латвия перед глазами всего мира", - говорит композитор.

В свою очередь режиссер считает, что музыка Ритманис подарила его фильму душу. "Это огромное достижение для всей команды", - сказал Дрейбергс. С режиссером согласна и глава Национального киноцентра Дита Риетума: "Для новой киноистории Латвии это небывалый успех".

Foto: Sanita Ieva Sparāne

В записи музыки к фильму принимали участие дирижер Марис Сирмайс, Государственный академический хор Latvija, а также специально созданный оркестр, куда вошли лучшие музыканты страны. Запись проходила в 1 студии Латвийского радио.

Вошла ли лента в финальный список номинантов, станет известно в середине марта, а сама церемония и объявление победителей - в апреле этого года.