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"Белый шум" (The White Noice), Ноа Баумбах
Мы знаем, что вы скоро будете смотреть. Гид по главным фильмам Венецианского кинофестиваля 2022
Foto: AFP/Scanpix

В этом году Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября, подготовив для зрителей мощную программу из фильмов знаменитых режиссеров.

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"Белый шум" (The White Noice), Ноа Баумбах
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