Мы знаем, что вы скоро будете смотреть. Гид по Венецианскому кинофестивалю 2022

В этом году Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября, подготовив для зрителей мощную программу из фильмов знаменитых режиссеров.
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- 1. "Белый шум" (The White Noice), Ноа Баумбах
- 2. "Кит" (The Whale), Даррен Аронофски
- 3. "Блондинка" (Blonde), Эндрю Доминик
- 4. "Люксембург, Люксембург" (Luxembourg, Luxembourg), Антонио Лукич
- 5. "Бардо, Ложная хроника горстки истин" (Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths), Алехандро Гонсалес Иньярриту
- 6. "Кости и все такое" (Bones and All), Лука Гауданьино
- 7. "Вечная дочь" (The Eternal Daughter), Джоанна Хогг
- 8. "Банши Инишира" (The Banshees of Inisherin), Мартин МакДонах
- 9. "Без медведей" (No Bears), Джафар Панахи
- 10. "Сын" (The Son), Флориан Зеллер
- 11. "Когда волны ушли" (When the Waves Are Gone), Лав Диас
- 12. "Зов Бога" (Call of God), Ким Ки Дук
- 13. "Мастер-садовник" (Master Gardener), Пол Шредер
- 14. "Исход из королевства" (The Kingdom Exodus), Ларс фон Триер
- 15. "Копенгагенский ковбой" (Copenhagen Cowboy), Николас Виндинг Рефн
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