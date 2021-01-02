Актер Андрей Мягков, исполнивший роль Евгения Лукашина в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", заявил в интервью "Комсомольской правде — Санкт-Петербург", что ленту не стоит показывать по российским федеральным каналам на каждый Новый год. Об этом пишет РБК.

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Мягков заявил, что не может назвать эту картину своей любимой. "Каждый год показывать по нескольку раз любой шедевр — это извращение, это покажется надоедливым", — пояснил он. Актер признал при этом, что у зрителей может быть другое мнение.

Мягков отметил также, что изначально картину хотели запретить, сам он счел это "большой глупостью и идиотизмом".

Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" впервые был показан в 1976 году. Картина является авторской экранизацией пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова "С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…". Аудиторию первого показа оценили в 100 млн зрителей, и спустя месяц картину повторили по просьбам зрителей.