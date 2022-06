На латвийские экраны выходит байопик об Элвисе Пресли. Что с ним не так?

На латвийские экраны выходит мюзикл База Лурмана "Элвис" о жизни Элвиса Пресли. Почему это яркое зрелище не раскрывает полную картину жизни великого певца?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Посмотреть новый фильм База Лурмана, когда-то подарившего зрителям "Мулен Руж" и "Великого Гетсби" (последний его фильм перед "Элвисом") – все равно что прочитать страницу об Элвисе Пресли в Википедии. Узнаешь все самое главное, но до сути так и не доберешься. Лурман тщательно смешивает коктейль из блесток и хитов "The best of" и пунктиром ведет через жизнь культового певца, не достигая, впрочем, какой-либо глубины.

Элвис рос в бедной семье в городишке Тупело, штат Миссисипи. Мальчиком бегал смотреть как афроамериканцы исполняют госпелы и трясся в экстатическом блаженстве под их музыку. Потерял брата-близнеца, о чем грустил всю жизнь. Был нежно привязан к матери, с отцом отношения были посложнее. В 19 лет попал в студию звукозаписи Sun Records и начал покорять мир. В этот момент он попадается на глаза бывшему полковнику Тому Паркеру, который следит за ним и впоследствии становится его хищным менеджером, сгубившим Пресли. Этим неравным отношениям и посвящен, собственно, весь фильм, в котором лишь проблесками обозначена служба в армии, женитьба на Присцилле, рождение дочери и последующий развод.

Foto: Kadrs no filmas

Взрослого Пресли играет восходящая звезда Остин Батлер и нельзя сказать, что это выдающийся перфоманс, хотя Лурман и выжимает из актера максимум. Лучше всего Батлер смотрится на сцене – и это соответствует действительности: ведь Элвис был королем сцены, жил на ней и практически умер. С самого начала своей карьеры Пресли покоряет женские сердца, появляясь на публике в розовом костюме, черной гипюровой рубашке и с густым макияжем. И даже если кто-то бросает гомофобную реплику ему вслед, этот человек тут же забирает слова обратно. Элвис так отчаянно крутит бедрами, что девушки почти что падают в обморок и кидают ему на сцену свои трусики – возмутительный жест для пуританских 50-х. Впрочем, Лурман не очень изобретателен в этих сценах. Крупные планы лица и бедер Батлера и крупные планы истерящих зрительниц перемежаются обязательным фрейдистским кадром – какая-то из девушек выразительно сосет леденец, что является безусловным сексуальным фетишем для тех времен.

Разбавляет весь этот шоу-биз Том Паркер в исполнении Тома Хэнкса. Бывший военный с явной деловой хваткой появляется в жизни Элвиса Пресли не случайно – он делает его звездой. Но обратная сторона этой пожизненной эксплуатации – моральное и финансовое рабство, в которое попадает Элвис. При чем сцена соглашения Пресли с Паркером решена в духе сделки с дьяволом: Паркер размахивает тростью с массивным набалдашником, когда эти двое сидят в раскачивающейся кабинке колеса обозрения. Паркер обещает золотые горы: "Со мной у тебя будет два кадиллака, мой мальчик!", и Элвис завороженно верит ему. За этим следует переезд семьи Элвиса в роскошный особняк и начало звездной карьеры, обусловленной четкой маркетинговой стратегией (что кажется несколько преувеличенным для тех лет).

Foto: Kadrs no filmas

И даже в этих отношениях Джекила и Хайда нет нужной глубины. Что уже говорить о тех вехах в жизни Пресли, которые Лурман вовсе игнорирует. Повзрослевший сорокалетний Элвис показан все таким же стройным – на лице разве что добавляется тонального крема. А такого понятия как "Толстый Элвис" не существует вовсе, хотя история помнит о любви к гамбургерам и ужасном обжорстве поп-звезды. Режиссер крайне заботится о том, чтобы спасти своего героя от иронии, неудач и страданий.

А как насчет той легендарной встречи с единственным президентом США, которым Элвис действительно восхищался, — Ричардом Никсоном, — когда поп-король был радушно принят в Белом доме в 1970 году, потому что он потребовал от президента действий в связи с увлечением страны дегенеративными леваками, такими как "Битлз"? Ничего подобного, этот момент вовсе не показан. Хотя зрители могут увидеть, как Элвис страдает перед телевизором от новостей о смерти Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Но фильм не упоминает о его настоящих республиканских симпатиях. Также "стерта из памяти" Энн-Маргрет, его партнерша по фильму "Да здравствует Лас-Вегас!". Это музыкальный романтический фильм 1964 года, который расценивается поклонниками Пресли, как один из лучших фильмов в его кинокарьере. И ведь картина стала широко известна благодаря сенсационному любовному (и незаконному) роману между Пресли и Энн-Маргрет, случившемуся во время съемок.

Foto: Kadrs no filmas

Зачем тогда Лурман вообще снял этот фильм? Обоснованием мог бы быть ядовитый броманс между Паркером и Пресли. Лурман мог пойти еще дальше и снять картину о полковнике, где Элвис играет второстепенную роль. Это было бы действительно ново, и Хэнкс вписался бы в этот проект превосходно, вытащив бы его на себе. Однако Лурман не дает шансов Хэнксу, отделавшись коротким титром о кончине финансового абьюзера Пресли уже после смерти самого Пресли. Все что получают зрители – это два с половиной часа (слишком много) блестящей мишуры с прекрасной все же (куда от правды деваться) музыкой, большей частью которой являются оригинальные записи Пресли. Для тех, кто вырос на этих песнях – этого слишком мало. Для тех же, кто узнал об Элвисе впервые из этого фильма, что уж греха таить, достаточно. Ведь страницу в Википедии не принято сопровождать видеорядом.

Что говорят критики?

"Никогда еще фильм не тратил столько времени на то, чтобы белый человек ничего не делал для движения за гражданские права".

Радхейан Симонпилай, Now Toronto

"Когда политически влиятельный белый человек смотрит на кружащегося молодого Элвиса, он спрашивает: "Господи, на что я смотрю?" Этот замечательный фильм предполагает, что одним из возможных ответов является будущее, причем во многих смыслах".

Стефан Роми, The Australian

Foto: Kadrs no filmas





"Лурман видит в Элвисе мифическую американскую фигуру или, может быть, даже настоящего супергероя — и он соответствующим образом позиционирует тон своего фильма где-то между "Гражданином Кейном" Орсона Уэллса и трилогией Сэма Рэйми "Человек-паук"".

Каролин Сьед, Top 10 Phoenix

"Раздутый, безвкусный и временами граничащий с самопародией. Эти оплошности, любезно предоставленные режиссером Базом Лурманом и плохо использованным Томом Хэнксом, растрачивают блестящие моменты Остина Батлера в главной роли, которые заслуживают гораздо лучшего фильма".

Брайан Лоури, CNN.com