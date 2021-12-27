На Netflix выйдет голливудская версия "Иронии судьбы" с Ипполитом-китайцем
Foto: Kadrs no filmas

Американский стриминговый сервис Netflix выпустит под Новый год американскую версию фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", где Ипполита сыграл актер китайского происхождения, а Жене Лукашину — 30 лет, пишет "Комсомольская правда".

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Голливудский проект получил название "О судьбе" (About Fate). Роль Лукашина исполнил известный по сериалу "Фарго" Томас Манн. В отличие от героя Андрея Мягкова, в американской версии Лукашину 30, а не 40 лет. По данным издания, зрители смогут увидеть фильм 31 декабря. Как пишет Glamour со ссылкой на режиссера, картина выйдет в 2022 году.

Роль Нади Шевелевой досталась знаменитой по картине "Американская история ужасов" 30-летней Эмме Робертс. Польской актрисе Барбары Брыльской на момент съемок было 34. Ипполитом в новой версии картины стал британский актер китайского происхождения Льюис Тан ("Мортал Комбат"). Если в советской версии Ипполиту было 47 лет, то Тан на 13 лет моложе.

Роль Гали исполнила Бритт Робертсон. Фильм снял режиссер российских комедий с Владимиром Зеленским Марюс Вайсберг ("Любовь в большом городе").

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