В годовщину начала российского вторжения в Украину 24 февраля на платформе Go3 будет доступен документальный сериал "Чернобыль 2022". Эксклюзивные кадры, интервью и архивные материалы покажут зрителям, насколько серьезной была угроза ядерной катастрофы весной 2022 года. Фильм спродюсирован Андреем Экисом в сотрудничестве с украинской компанией UM Group и известным украинским продюсером Виталием Докаленко.

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23 февраля 2022 года рабочие Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) прибыли на свою обычную 15-часовую смену, но незадолго до рассвета у ворот появились российские военные. Работники АЭС смогли вернуться домой только через 36 дней. Все, что они пережили до сих пор окутано тайной. Действительно ли Европа была в шаге от очередной ядерной катастрофы?

Прошел почти год с тех пор, как Россия вторглась в Украину, и мы все больше убеждаемся, что это и наша война. Каждый из нас может чем-то помочь. Со своей стороны мы хотим показать настоящие, правдивые истории, которые останутся в архивах как свидетельство того времени Андрей Экис

События, происходившие на АЭС, будут показаны с трех точек зрения. Первыми об увиденном расскажут любители экстремального спорта слэклайн. В начале войны они находились в Чернобыльской зоне отчуждения и искали убежища на АЭС. Кроме того, о произошедшем расскажут сотрудники станции, а специалисты-ядерщики проанализируют опасность ситуации и возможные варианты развития событий. Документальный сериал из четырех частей — это сочетание интервью, архивных съемок и драматической реконструкции с уникальными кадрами камер видеонаблюдения в Чернобыле.

"Когда началось полномасштабное вторжение, я внимательно следил за происходящим на Чернобыльской станции. Я хорошо помню аварию 1986 года и ее последствия. Когда появились новости о том, что станция обесточена, в новостях заговорили о серьезности ситуации. Изначально было много путаницы и вопросов, потому что мы знали, что АЭС не работает. Позже я узнал от знакомых, что на станции находятся четыре туриста - чемпионы Украины по слэклайну. Так и возникла идея рассказать о том, что произошло. Мы хотим объяснить людям, насколько серьезной была угроза на самом деле и что в те дни чувствовал украинский народ. Россия готова на все для достижения своих целей, включая ядерный терроризм. Я считаю, что мы не должны об этом молчать", — сказал исполнительный продюсер фильма Виталий Докаленко.

Продюсером документального сериала выступил Андрей Экис, а исполнительным продюсером и режиссером — украинец Виталий Докаленко, снявший за свою карьеру более 30 документальных фильмов. Сейчас на основе событий из документального сериала снимается игровой сериал, который будет доступен зрителям с 24 апреля.

Документальный сериал "Чернобыль 2022" будет доступен платформе Go3 с 24 февраля, а премьера на канале TV3 состоится в 2024 году.