"На реальных событиях". На BBC выходит сериал про отравление Скрипалей в Солсбери

На британском телеканале BBC One стартует премьера трехсерийного минисериала The Salisbury Poisonings ("Отравления в Солсбери"), снятого по мотивам истории отравления в Великобритании 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", якобы разработанным в России.

Покушение, произошедшее 4 марта 2018, стало глобальным политическим событием, приведшим не только к изменению российско-британских отношений, но и к многочисленным международным санкциям против Кремля.

Премьера сериала пройдет 14-16 июня. "Эта история основана на реальных событиях, как обычные люди столкнулись с кризисными событиями, застав беду на пороге своего дома", - говорится в описании к трейлеру сериала.

В фильме снимались актеры Рейф Сполл (пострадавший при расследовании детектив, сержант Ник Бейли), МайАнна Бёринг (погибшая от отравления местная жительница Эймсбери Дон Стерджесс), Анна-Мари Дафф (представитель городского управления Солсбери по вопросам здравоохранения Трейси Дашкевич), Уэйн Сванн (в роли Сергея Скрипаля), Джилл Винтерниц (в роли Юлии Срипаль), а также Наоми Янг, Крис Уилсон и другие.

По словам исполнительного продюсера Лоуренса Боуэна, создатели мини-сериала попытались показать эти события через восприятие их непосредственных участников, а не делать из этого "шпионский триллер", пишет Deadline.

Напомним, в результате покушения Сергей и Юлия Скрипаль остались живы. В настоящее время они скрываются от общественности. Но от отравления "Новичком" погибла жительница Эймсбери Дон Стерджесс, которая случайно нашла флакон от яда.

По версии британских спецслужб, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" два сотрудника ГРУ, которые въехали в страну по паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров - военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

В Москве все обвинения в свой адрес отвергают, заявляя, что Петров и Боширов не работают на военную разведку, к инциденту со Скрипалями не причастны, а в Солсбери были как туристы.