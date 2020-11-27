На шесть размеров меньше. Участнице шоу о пластических операциях уменьшили грудь

В рамках латвийского шоу о пластических преображениях "Операция: Новая жизнь" на телеканале 3+ участнице проекта Данеле Крумине была проведена сложнейшая многочасовая операция. Хирургам удалось уменьшить ее объемную грудь с размера K до минимально возможного DD.

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Свой первый бюстгальтер Данела купила в восемь лет, когда училась всего лишь во втором классе. В седьмом классе она уже носила бюстгальтер размера C, а когда стала взрослой, грудь достигла размера E-F. Последние четыре года они носила бюстгальтер с чашками размера K.

Об уменьшении бюста Данела мечтала с подросткового возраста, так как неоднократно терпела унижения и обидные замечания. Она мечтает, чтобы парни смотрели ей в глаза, и хочет без стеснения получать удовольствие от занятий спортом и раздеваться на пляже.

В медицине случай Данелы называется гигантомастией. Точная причина ее появления неизвестна, но считается, что это связано с генетикой и гиперчувствительностью к женским гормонам. Гигантомастия может возникнуть случайно, но иногда связана с половым созреванием, беременностью или приемом лекарств. Массивная грудь давит на грудную клетку, способствует образованию горба, вызывает боль в шее, плечах, спине и деформирует осанку, что приводит к искривлению позвоночника, изменению походки и силуэта.

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Операция по уменьшению груди Данелы была непростой задачей даже для такого опытного врача, как Эдуард Юршевич. "Сложность этой операции связана с тем, что необходимо ампутировать большие фрагменты ткани. Многие врачи, которые проводят реконструктивные операции груди, не взяли бы такого пациента и предложили ампутацию молочных желез. Мы провели операцию по-другому - с сохранением ореолов сосков, тем самым не теряя возможности в будущем кормить ребенка грудью".