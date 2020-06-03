На телевидении запустят детский КВН, ведущий - Галустян

Первый выпуск шоу талантов "Детский КВН" готовится к выходу на СТС, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Ведущими программы стали юморист Михаил Галустян и восьмилетняя Ева Смирнова, кроме того, в съемках принимает участие экс-участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова. В течение недели в рамках Международного фестиваля детских команд КВН в Анапе комиссия отбирала лучшие детские команды КВН для съемок.

Известно, что из 150 команд кастинг в передачу прошли 36. В число судей проекта вошли Пелагея, Нюша, Дмитрий Хрусталев, Родион Газманов, Борис Грачевский, Елизавета Арзамасова, Михаил Башкатов и другие звезды.

Премьера "Детского КВН" состоится 15 июня.