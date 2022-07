Начались съемки второй части фантастической саги "Дюна"

В официальном Twitter-аккаунте проекта "Дюна" было сделано объявление о начале работы над второй частью фантастического эпика Дени Вильнева, а также опубликовано первое фото с площадки и синопсис фильма.

"Производство "Дюна: Часть вторая" началось", - говорится в сообщении, размещенном в соцсетях. Над продолжением работает та же команда, что и над первым фильмом, включая режиссера Дени Вильнева, оператора Грега Фрэйзера и композитора Ханса Циммера. К своим ролям вернутся почти все основные актеры первого фильма — Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и Хавьер Бардем. Снимать фильм планируют в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.

We’re rolling. Production on Dune: Part Two has begun. #DuneMovie pic.twitter.com/H31MTEcvcS