Начались съемки второй части фантастической саги "Дюна"
Foto: Kadrs no filmas/Warner Bros

В официальном Twitter-аккаунте проекта "Дюна" было сделано объявление о начале работы над второй частью фантастического эпика Дени Вильнева, а также опубликовано первое фото с площадки и синопсис фильма.

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"Производство "Дюна: Часть вторая" началось", - говорится в сообщении, размещенном в соцсетях. Над продолжением работает та же команда, что и над первым фильмом, включая режиссера Дени Вильнева, оператора Грега Фрэйзера и композитора Ханса Циммера. К своим ролям вернутся почти все основные актеры первого фильма — Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и Хавьер Бардем. Снимать фильм планируют в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.


"Вторая часть этого фильма расскажет об увлекательном путешествии Пола Атрейдеса, во время которого он объединится с Чани и выходит на тропу войны, чтобы отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью. Стоя перед выбором между любовью своей жизни и судьбой известной человечеству вселенной, он попытается предотвратить ужасное будущее, неизвестное никому, кроме него самого", - пересказывает itc.ua официальный синопсис фильма.

Первая часть "Дюны" Дени Вильнева собрала более 500 млн. долларов в мировом прокате и стала триумфатором премии "Оскар-2022", получив целых 14 номинаций и шесть статуэток в итоге; в том числе награды за лучший монтаж, музыку, звук и визуальные эффекты.

Вторая часть экранизации романа Фрэнка Герберта должна выйти в прокат 17 ноября 2023 года.

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