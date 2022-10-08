Нагота, секс и БДСМ: 10 шокирующих и самых откровенных сцен в кино

Обнаженные и сексуальные сцены в кино некоторым могут показаться лишними, однако многие из них подтолкнули кинематограф к прогрессу, потрясли мир и даже изменили культуру.

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В этой подборке вы узнаете о десяти самых знаковых сексуальных сценах в кино. В этих фильмах не были использованы компьютерная графика и технологии CGI (англ. computer-generated imagery, букв. — "изображения, сгенерированные компьютером"), а только естественная обнаженная натура.