Нагота, секс и БДСМ: 10 шокирующих и самых откровенных сцен в кино

Обнаженные и сексуальные сцены в кино некоторым могут показаться лишними, однако многие из них подтолкнули кинематограф к прогрессу, потрясли мир и даже изменили культуру.
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В этой подборке вы узнаете о десяти самых знаковых сексуальных сценах в кино. В этих фильмах не были использованы компьютерная графика и технологии CGI (англ. computer-generated imagery, букв. — "изображения, сгенерированные компьютером"), а только естественная обнаженная натура.
- 1. Хеди Ламарр в фильме “Экстаз” (1933)
- 2. Фиби Кейтс в фильме "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай"
- 3. Ева Грин, Луи Гаррель и Майкл Питт в фильме “Мечтатели” (2003)
- 4. Дакота Джонсон и Джейми Дорнан в фильме “Пятьдесят оттенков серого” (2015)
- 5. Уильям Херт и Кэтлин Тернер в фильме “Жар тела” (1981)
- 6. Хлоя Севиньи и Винсент Галло в фильме “Бурый кролик” (2003)
- 7. Джанет Ли в фильме “Психо” (1960)
- 8. Майкл Фассбендер в фильме “Стыд” (2011)
- 9. Джей Дэвидсон в фильме “Жестокая игра” (1992)
- 10. Шэрон Стоун в фильме “Основной инстинкт” (1992)
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