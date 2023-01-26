24 февраля фильм Виталия Манского и Евгения Титаренко "Восточный фронт" покажут в конкурсной программе "Встречи" (Encounters) Берлинского кинофестиваля. Латвийские зрители увидят картину на закрытии Международного фестиваля документального кино Artdocfest/Riga, который пройдет со 2 по 9 марта в кинотеатре Splendid palace и арт-центре Zuzeum. Виталий Манский рассказал о картине и своих мыслях о восточном фронте порталу Delfi.

На кинофестивале Artdocfest/Riga зрители увидят фильмы из четырех программ, в которые вошли номинанты на главные мировые кинонаграды. В частности, на американский "Оскар" этого года претендуют картина датского режиссера Симона Вильмонта "Дом из осколков" про украинский детдом, а также российская документальная короткометражка "Выдох" про миграцию морских котиков, вызванную глобальным потеплением.

Подробнее с программой Artdocfest/Riga можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Фильм закрытия Artdocfest/Riga "Восточный фронт", который в Риге покажут 9 марта, сейчас претендует на "Золотого медведя" в Берлине. Это первая работа Виталия Манского, снятая им в соавторстве. Второй, а точнее, первый, участник кинопроекта - 34-летний украинский режиссер Евгений Титаренко, медик из добровольческого батальона "Госпітальєри"… Познакомились режиссеры шесть лет назад.

- Виталий, как сложился ваш дуэт?

- 24 февраля 2022 года я получил мощнейший эмоциональный удар, который на первых пару месяцев полностью выбил меня из колеи. На тот момент я завершал работу над одним фильмом, готовился к другому, проводил фестиваль…