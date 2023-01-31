Заключительный месяц зимы вопреки ожиданиям радует большим количеством самого разнообразного контента: от крупных фестивальных картин до скромных инди-драм и мощных коммерческих блокбастеров.

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Собрали восемь главных кинотеатральных премьер наступившего февраля.

Супер Майк: Последний танец

Заключительная часть легендарной дилогии Стивена Содерберга возвращает нас к герою Ченнинга Татума, который на этот раз оказывается на сцене ночного клуба Лондона. По ходу развития событий на его пути оказывается новая роковая женщина, роль которой исполнила Сальма Хайек.

По всей видимости, Содерберг всерьез намерен вернуть зрителям ностальгию по нулевым: с зажигательной музыкой и калейдоскопом сексапильных тел. "Последний танец" станет отличным подарком ко Дню всех влюбленных для тех, кто все еще не знает, как провести вечер со своей второй половинкой.

Титаник

"Титаник" Джеймса Кэмерона в этом году отмечает свое 25-летие и возвращается в повторный международный прокат. Специально для тех, кому не хватило сиквела "Аватара". Стоит отметить, что в данный момент именно "Титаник" и "Путь воды" борются за место в топ-3 самых кассовых фильмов всех времен. Благодаря повторной премьере у "Титаника" есть шанс отстоять свои позиции против "Аватара" и в очередной раз доказать нетленность истории любви персонажей Кейт и Лео — кто станет победителем в этой гонке покажут кассовые итоги февраля.

Солнце мое

Камерная драма "Солнце мое" шотландской дебютантки Шарлотты Уэллс уже успела стать одним из самых обсуждаемых фильмов текущего наградного сезона. Исполнитель главной роли Пол Мескал, знакомый многим по сериалу "Нормальные люди", и вовсе удостоился номинации на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль первого плана.

Действие фильма разворачивается вокруг 11-летней девочки и ее дистанцированного отца, которые отправляются на побережье, чтобы провести время вместе. По мере развития событий становится понятно, что их отношения находятся в глубоком и затяжном кризисе, из которого нет выхода.

Топ Ган: Маверик

Главный блокбастер прошлого года — "Топ Ган: Маверик" — продолжает собирать миллионы в международном прокате. Напомним, что "Маверик" является прямым продолжением "Лучшего стрелка" Тони Скотта, снятого более тридцати пяти лет назад. К главной роли в фильме вернулся Том Круз, он же выступил исполнительным продюсером проекта.

Сюжет ленты фокусируется на легендарном летчике-испытателе Питере Митчелле, который вынужден работать новым инструктором Top Gun, где уже обучается Брэдли Брэдшоу (Майлз Теллер), сын его бывшего друга Ника "Гуся" Брэдшоу.

Знакомство родителей

Еще одна картина, явно приуроченная к скорому Дню всех влюбленных. Главные герои мелодраматической комедии "Знакомство с родителями" Майкла Джейкобса ("Чарльз в ответе") — молодая влюбленная пара (Люк Брейси и Эмма Робертс), которая решается, наконец-то, познакомить родителей друг с другом. Во время встречи выясняется, что их семьи давно знакомы и даже имели близкие отношения в прошлом.

Когда полузабытые воспоминания внезапно всплывают вновь, долгожданная гармония в паре героев начинает таять, уступая место страху и глубокой неуверенности в чувствах друг друга.

Кит

Новая драматическая картина американского режиссера Даррена Аронофски стала своего рода камбеком в большое кино для некогда популярного голливудского актера Брендана Фрейзера, хорошо знакомого многим по фильмам "Мумия" и "Ослепленный желаниями". Последние несколько лет Фрейзер практически не появлялся в кино — во многом из-за сексуального скандала с продюсером, которого актер обвинил в домогательствах. "Кит" стал первым большим проектом Фрейзера аж с 2009-го года.

Действие фильма разворачивается вокруг замкнутого профессора, который пытается наладить контакт с дочерью-подростком (Сэйди Синк).

Человек-муравей и Оса: Квантомания

Триквел "Человека-муравья" станет первым супергеройским фильмом 2023-го года, а также первой картиной в пятой фазе киновселенной Marvel. Именно "Квантомания" должна познакомить зрителей с новым антагонистом в лице Канга Завоевателя.

Сюжет "Человека-муравья", как ожидается, развернется спустя несколько лет после событий "Мстители: Финал". Скотт Лэнг (Пол Радд) и его подруга Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли) отправятся в путешествие по Квантовому миру. Компанию им составят дочь Скотта Кэсси, Хэнк Пим (Майкл Дуглас) и Джанет ван Дайн (Мишель Пфайффер).

Пропавшая без вести

Новый скринлайф-триллер (скринлайф - формат, где все события фильма происходят полностью на экране компьютера, планшета или смартфона) со звездой "Эйфории" Сторм Рид разворачивается вокруг девушки по имени Джун, мать которой решает отправиться на отдых в Колумбию. Компанию женщине составил ее новый бойфренд, на первый взгляд, надежный мужчина. Довольно быстро связь с матерью теряется. И тогда Джун решает начать самостоятельные поиски, используя в качестве инструмента современные технологии. Увы, чем больше информации получает Джун, тем больше вопросов к матери у нее копится.