Настроение - патриотическое. Пять фильмов к Дню независимости и где их посмотреть

О чем рассказывает латвийское патриотическое кино? Создание государства, бои во время Первой мировой войны и спортивные достижения наших спортсменов — фильмы об этих событиях являются одним из ключей к латышскому культурному коду, без которого сложно почувствовать принадлежность к своей стране.

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В преддверии праздника Национальный киноцентр объявил о возможности бесплатно посмотреть классику латвийского кино на портале filmas.lv. В коллекцию вошли ленты, снятые в период с 1930 по 1991 год. Фильмы можно смотреть с субтитрами на русском языке.

Мы же рассказываем о лентах, снятых уже в XXI веке, где события века прошлого переосмыслены, но не забыты.