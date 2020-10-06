Назван исполнитель главной роли в приквеле "Игры престолов"

Актер Пэдди Консидайн исполнит одну из ключевых ролей в приквеле сериала "Игры престолов", сообщает Deadline со ссылкой на собственный источник.

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Как утверждает инсайдер, звезда "Острых козырьков" сыграет роль справедливого короля Визериса Таргариена в первом сезоне сериала "Дом дракона".

Пока это первый актер, которого утвердили на роль в проекте.

Действие сериала, в основу которого легла книга Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", будет разворачиваться за 300 лет до событий книжной серии "Песнь Льда и Огня" и сериала "Игра престолов".